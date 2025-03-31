Число погибших в Мьянме превысило 2 тыс. человек

Синьхуа: Более 2 тыс. человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

Tекст: Мария Иванова

По информации агентства Синьхуа, в результате разрушительного землетрясения в Мьянме погибло 2056 человек. Государственный административный совет страны также сообщил, что 3,9 тыс. человек получили различные ранения, а 270 человек числятся пропавшими без вести. Эта катастрофа стала одной из самых трагичных в истории страны за последние годы, передает ТАСС.

Землетрясение произошло в густонаселенном регионе, что значительно усложнило спасательные операции и привело к большому числу жертв. Власти Мьянмы делают все возможное, чтобы оказывать помощь пострадавшим и организовывать работы по ликвидации последствий.

Международные организации выразили готовность предоставить гуманитарную помощь и направить ресурсы для поддержки пострадавших регионов.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Мьянме 28 марта погибли более 1,7 тыс. человек, 3,4 тыс. человек получили травмы, около 300 числятся пропавшими без вести.

В городе Мандалай в Мьянме сохраняется угроза повторного землетрясения, сообщили в штабе группировки российских спасателей.