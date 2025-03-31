Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Российские спасатели сообщили об угрозе повторного землетрясения в Мьянме
В городе Мандалай в Мьянме сохраняется угроза повторного землетрясения, сообщили в штабе группировки российских спасателей.
«Да, на сегодняшний день такие предпосылки есть», – приводит ТАСС текст сообщения.
В штабе заверили, что спасатели готовы к любому развитию событий.
МЧС также начало перегруппировку сил в Мандалай. С помощью 20 автотранспортных средств планируется перебросить около 120 спасателей. Руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов сообщил, что работают «в круглосуточном режиме, в три смены». На место прибыли руководители отрядов «Центроспас» и «Лидер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС России в Мандалае спасли из-под завалов женщину, пролежавшую под грудами бетона более двух суток. Сообщалось, что в результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли более 1,7 тыс. человек.