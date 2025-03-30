МЧС России спасло женщину из-под завалов в Мьянме

Сотрудники МЧС России извлекли женщину из-под завалов в Мьянме после землетрясения

Tекст: Антон Антонов

Спасательная операция продолжалась свыше восьми часов в темноте и с риском для жизни. МЧС России работало вместе с китайскими коллегами. Женщина оставалась «под грудами бетона более двух суток», ее нашли поисковые собаки кинологического расчета МЧС.

«Поиски проходят в сложных условиях: большое количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Подчеркивается, что сотрудники МЧС продолжают работы круглосуточно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли более 1,7 тыс. человек. На месте происшествия работают группы спасателей из разных стран, в том числе МЧС России.