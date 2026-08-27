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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    27 августа 2026, 05:34 • Новости дня

    Метеоролог Макарова: Камчатке грозит тропический шторм «Лала»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Зародившийся в открытом океане тропический циклон «Лала» может принести сильные дожди и потепление на территорию Камчатского края, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм «Лала». Пока он направляется как будто бы к Камчатке», – пояснила Макарова, передает ТАСС.

    По мере продвижения шторм может изменить свою структуру и усилить уже действующий на полуострове циклон. Метеоролог отметила, что это приведет к дополнительному притоку тепла и влаги, из-за чего в регионе пройдут обильные осадки.

    Остальные формирующиеся тайфуны не угрожают российской территории. Их траектории смещены в сторону Китая: один вихрь движется к Шанхаю, а другой направляется севернее острова Хайнань с возможным выходом на полуостров Лэйчжоу.

    На днях власти Китая эвакуировали десятки тысяч жителей из-за наводнений от тайфуна «Нарра».

    Ранее в восточных регионах КНР свои дома покинули более миллиона человек на фоне разрушительного воздействия циклона «Долфин».

    В середине лета Гидрометцентр предупреждал о сильных дождях на российском Дальнем Востоке от остатков тайфуна «Бави».

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    25 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах

    Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки

    Tекст: Ольга Иванова

    В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.

    В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».

    «С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.

    Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.

    В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.

    Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

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    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

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    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

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    24 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    В Болгарии решили построить дамбу для спасения АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Болгарии решили возвести дамбу протяженностью около 300 метров на Дунае для стабильной работы системы охлаждения атомной станции «Козлодуй».

    Строительство объекта началось после анализа гидрологической ситуации и гидравлического моделирования, передает ТАСС. Работы займут от 10 до 15 дней, вся необходимая подготовка уже завершена.

    «Из-за критически низкого уровня реки Дунай в районе АЭС «Козлодуй» будет построена дамба длиной от 250 до 300 метров», – сообщила министр энергетики Ива Петрова.

    Ранее из-за обмеления Дуная мощность пятого энергоблока станции снизили на 120 мегаватт, чтобы избежать аварийной ситуации. Вода из реки используется для охлаждения пара в конденсаторах неядерной части энергоблока и подается специальной насосной станцией, расположенной на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, единственный работающий реактор румынской АЭС «Чернаводэ» отключили из-за обмеления Дуная.

    Уровень воды в реке у болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Венгерская АЭС «Пакш» также оказалась на грани полной остановки из-за критического падения уровня воды в Дунае.

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    26 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученый Макаров заявил о колоссальной скорости повышения температуры на Земле

    Директор ААНИИ Макаров заявил о колоссальном потеплении на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые зафиксировали колоссальную скорость повышения температуры на Земле и спрогнозировали обнаружение в Антарктиде льда возрастом около 1,5 млн лет.

    Скорость повышения температуры на планете сегодня является колоссальной по сравнению с прошлым, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) профессор РАН Александр Макаров, передает ТАСС.

    «Скорость повышения температуры [сегодня на Земле] по сравнению с прошлым – колоссальная. Почему это происходит – нам еще предстоит точно выяснить. Вряд ли мы сможем изменить климат, но мы можем выработать стратегии адаптации к будущим изменениям. Вот такая глобальная задача», – отметил ученый.

    Кроме того, Макаров рассказал о поисках древнего льда в Центральной Антарктиде. Ранее российские специалисты уже получили образцы возрастом более миллиона лет.

    По расчетам исследователей, на так называемом куполе Б, расположенном примерно в 300 километрах от станции «Восток», скрыт еще более древний лед. Предполагается, что его возраст может достигать около 1,5 млн лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудница ААНИИ Анна Козачек предупредила о риске повышения уровня Мирового океана на 150 метров из-за таяния ледников.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение процесса разрушения шельфового ледяного покрова Антарктиды.

    Климатолог Алексей Кокорин заявил об опережающих темпах потепления климата в России по сравнению с остальным миром.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

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    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

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    24 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    Москвичам пообещали дожди и похолодание

    Синоптик Шувалов спрогнозировал кратковременные дожди и до 21 градуса тепла в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха до плюс 21 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Днем в столичном регионе столбики термометров поднимутся до 19-21 градуса, передает РИА «Новости». Минимальная температура при этом составит около десяти градусов тепла.

    «В понедельник в столице ожидается небольшой кратковременный дождь, преимущественно во второй половине дня. Ветер будет северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду», – рассказал Шувалов.

    Специалист отметил, что в городе начинается плавное снижение температуры. Свою наибольшую силу похолодание обретет уже в середине текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе после выходных.

    В начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях и грозах.

    В конце июня метеоролог Александр Шувалов сообщил о приходе в Москву погоды осеннего типа.

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    26 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    На Гавайях началось мощное извержение вулкана Килауэа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Гавайях в кратере Халемаумау активизировался вулкан Килауэа, сообщила Геологическая служба США.

    По данным Геологической службы США, природное явление сопровождается мощным выбросом раскаленной массы, передает РИА «Новости».

    «Вчера в 23.30 по московскому времени начался 54-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа. Основываясь на данных с веб-камер Гавайской вулканической обсерватории, лавовый фонтан из северного жерла достигает 150 метров над уровнем земли», – говорится в сообщении ведомства.

    В связи с происходящим сейсмологи приняли решение повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геолог Гавайской вулканической обсерватории Кэтрин Малликен отметила, что при изменении направления ветра вулканические частицы могут достичь близлежащих населенных пунктов.

    В декабре прошлого года вулкан Килауэа выпустил сразу три лавовых фонтана.

    В июле индонезийский вулкан Семеру выбросил столб пепла на высоту почти пять километров.

    Месяцем ранее камчатскому вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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