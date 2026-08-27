Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?8 комментариев
Метеоролог Макарова: Камчатке грозит тропический шторм «Лала»
Зародившийся в открытом океане тропический циклон «Лала» может принести сильные дожди и потепление на территорию Камчатского края, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«Один циклон находится в открытой части океана, он переходит через линию перемены дат и становится тайфуном. Это тропический шторм «Лала». Пока он направляется как будто бы к Камчатке», – пояснила Макарова, передает ТАСС.
По мере продвижения шторм может изменить свою структуру и усилить уже действующий на полуострове циклон. Метеоролог отметила, что это приведет к дополнительному притоку тепла и влаги, из-за чего в регионе пройдут обильные осадки.
Остальные формирующиеся тайфуны не угрожают российской территории. Их траектории смещены в сторону Китая: один вихрь движется к Шанхаю, а другой направляется севернее острова Хайнань с возможным выходом на полуостров Лэйчжоу.
На днях власти Китая эвакуировали десятки тысяч жителей из-за наводнений от тайфуна «Нарра».
Ранее в восточных регионах КНР свои дома покинули более миллиона человек на фоне разрушительного воздействия циклона «Долфин».
В середине лета Гидрометцентр предупреждал о сильных дождях на российском Дальнем Востоке от остатков тайфуна «Бави».