В Ялте из-за жары вспыхнул пожар в природном заповеднике
В Ялте из-за жары загорелась сухая трава в природном заповеднике Васильевка
В районе Васильевка на территории ялтинского природного заповедника начался пожар из-за сухой травы, осложненный высокой температурой и сильным ветром.
Сухая трава загорелась на территории природного заповедника в Ялте, тушение пожара осложняется труднодоступной местностью, сообщает ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в микрорайоне Васильевка. На месте работают пожарные, сотрудники «Крым-спас» и представители лесоохотничьего хозяйства.
«Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой», – заявили в МЧС. Для предотвращения распространения огня задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС по Республике Крым, организован подвоз воды.
По данным ведомства, площадь пожара уточняется. К ликвидации привлечено более 130 человек и 37 единиц техники. Для борьбы с огнем используется вертолет Ми-8 МЧС России.
Ранее вертолет МЧС привлекли к тушению пожара под Геленджиком.
За день до этого власти потушили пожар, который подошел вплотную к Феодосии.
В конце июля в Крыму загорелась сухая трава на площади 20 га.