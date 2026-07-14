В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.0 комментариев
Гидрометцентр сообщил о надвигающемся на Дальний Восток тайфуне «Бави»
Остаточные явления мощного циклона «Бави» идут в сторону российского Дальнего Востока, там ожидаются сильные дожди, предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«Ожидается выход бывшего тайфуна «Бави» на акваторию Японского моря. Он окажет влияние на погоду Приморского края, Хабаровского края», – сказала Макарова, передает ТАСС.
По ее словам, циклон принесет с собой обильные осадки и порывистый ветер до 15-20 м/с. Ливни пройдут в Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области и восточной части Амурской области.
Синоптик Александр Шувалов предупреждал об аномальных дождях на Дальнем Востоке из-за остатков супертайфуна «Бави».
Накануне Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае. В результате прохода этого циклона на Тайване пострадали 135 человек.