Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Цена нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель
Cтоимость фьючерса на нефть Brent впервые с 15 июня превысила отметку 85 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В ходе торгов цена сентябрьского фьючерса на Brent увеличивалась на 2,04% и достигала 85,02 доллара за баррель. Затем котировки усилили рост и вышли на уровень 85,64 доллара за баррель (плюс 2,78%), передает ТАСС.
Одновременно росла и стоимость нефти марки WTI. Июльский фьючерс на WTI дорожал на 8,25% и достигал 80,42 доллара.
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