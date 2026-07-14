Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Землетрясение произошло на юге Мексики
Сильные сейсмические колебания затронули юго-западные районы Мексики, толчки зафиксировали недалеко от крупного населенного пункта, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на территории Мексики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.
Очаг сейсмического события залегал на глубине 80 километров, а эпицентр располагался в 17 километрах к юго-западу от города Тапачула, где постоянно проживают около 202 тыс. человек.
Информация о возможных разрушениях городской инфраструктуры или пострадавших среди местного населения пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае у побережья мексиканского штата Оахака произошло землетрясение магнитудой 6,0.
В начале года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,5 на юге страны.
Прошлой весной в районе западного побережья Мексики случилось землетрясение магнитудой 5,9.