Землетрясение произошло на юге Мексики

Tекст: Алексей Дегтярёв

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на территории Мексики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 80 километров, а эпицентр располагался в 17 километрах к юго-западу от города Тапачула, где постоянно проживают около 202 тыс. человек.

Информация о возможных разрушениях городской инфраструктуры или пострадавших среди местного населения пока не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае у побережья мексиканского штата Оахака произошло землетрясение магнитудой 6,0.

В начале года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,5 на юге страны.

Прошлой весной в районе западного побережья Мексики случилось землетрясение магнитудой 5,9.