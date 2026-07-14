В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.13376 комментариев
Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля
Посол Ирана Джалали заявил об отчаянии лидеров США и Израиля
Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Поведение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху свидетельствует о глубоком кризисе, передает РИА «Новости».
Иранский дипломат Казем Джалали уверен, что текущая ситуация является предвестником глобальных трансформаций в регионе.
«Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен», – подчеркнул посол. Рост числа жертв и организованные убийства говорят не о превосходстве, а о стратегическом тупике двух государств в противостоянии с Тегераном.
Бездействие мировых институтов разрушает легитимность привычного порядка, открывая путь для новых коалиций. Напомним, 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. Вашингтон объяснил это реакцией на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе.
В ответ вооруженные силы исламской республики атаковали американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.
Иранские власти предостерегли Вашингтон от любых провокаций в Ормузском проливе. г
Ранее американский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать полномасштабной войны.