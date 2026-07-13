Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании

Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

Tекст: Денис Тельманов

Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.