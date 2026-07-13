Премьер Чехии отказался советоваться с президентом по вопросам внешней политики

Бабиш отказался от консультаций с Павелом по вопросам внешней политики Чехии

Tекст: Антон Антонов

Бабиш не поддержал предложение Павела возобновить встречи высших должностных лиц для обсуждения внешнеполитического курса, передает CTK.

«Зачем мне в чем-то координироваться, у нас есть своя политика, у нас есть программное заявление правительства, я не хочу быть частью его кампании [по переизбранию]», – заявил глава кабмина.

Пресс-секретарь администрации президента Вит Коларж отметил, что президент по-прежнему считает координацию ветвей власти необходимой и продолжит добиваться сотрудничества. По мнению Павела, без совместных усилий эффективная внешняя политика невозможна. Ранее на саммите НАТО в Анкаре он предупредил, что если правительство откажется от взаимодействия, ему придется действовать самостоятельно.

Отношения между руководством страны обострились в начале года, когда премьер и глава МИД не явились на запланированную встречу. Разногласия усилились из-за спора вокруг участия президента в июльском саммите НАТО, куда кабмин изначально не планировал его приглашать. Вмешательство Конституционного суда позволило Павелу поехать, однако Бабиш назвал его присутствие там позором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел обратился в Конституционный суд из-за решения правительства исключить его из состава делегации на саммит НАТО.

Бабиш предложил европейским странам инвестировать в собственную противоракетную оборону вместо финансирования украинской армии.

В конце прошлого года глава государства провел торжественную церемонию назначения коалиционного кабинета министров.