МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

Захарова: Ответные шаги России на блокировку активов в ЕС не заставят себя ждать

Tекст: Вера Басилая

Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.



МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.