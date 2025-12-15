По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
В Чехии назначили правительство Андрея Бабиша
Президент Чехии Петр Павел провел в Пражском граде торжественную церемонию назначения коалиционного правительства республики, возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем. Трансляцию вело информационное агентство CTK.
Президент Чехии Петр Павел провел в Пражском граде церемонию назначения нового правительства, сообщает ТАСС. Главой кабинета назначен Андрей Бабиш, лидер движения ANO, одержавшего победу на октябрьских парламентских выборах.
Кабинет сформирован из выдвиженцев ANO, а также при участии представителей партий SPD и Motoriste. В совокупности эти политические силы располагают поддержкой 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента.
Президент Чехии назначил премьером Андрея Бабиша. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что его страна не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима.