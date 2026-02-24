Русские дома по всему миру отметили День защитника Отечества

Tекст: Денис Тельманов

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Русских домах на всех континентах, передает ТАСС. В Европе, Азии, Африке, Латинской Америке и странах ближнего зарубежья состоялись концерты, выставки, автопробеги и спортивные турниры.

В Буэнос-Айресе для местной аудитории провели концерт патриотической песни, где прозвучала композиция «Танк Алеша» в исполнении аргентинца Германа Альтамирано. В Чили состоялась передача писем для жен и матерей участников спецоперации на Украине.

В Никосии на Кипре праздничный вечер открылся фотовыставкой и минутой молчания в память о павших, а в Праге представители посольства и Русского дома возложили венки к могилам русских воинов на Ольшанском кладбище.

В Нью-Дели прошла церемония возложения цветов к мемориальной доске с именами индийцев, награжденных советскими орденами, и открылась фотовыставка «Спираль времени сквозь объективы фотокамер». В Кабуле показали короткометражный фильм о защитниках Отечества, а военный аналитик Ян Гагин выступил с рассказом о роли участников спецоперации.

В Бейруте провели автопробег из более чем 40 автомобилей с российскими триколорами, а также митинг и концерт. В Непале прошли интерактивные программы для учеников Академии имени Александра Невского, а в Палестине школьники посетили презентацию об истории праздника и киносеанс.

Мероприятия состоялись также в городах ближнего зарубежья, включая Ереван, Абхазию, Брест, Душанбе, Ходжент и Бишкек. В африканских странах, таких как Замбия, Республика Конго, Танзания, Банги и Рабат, организовали спортивные соревнования, сдачу нормативов ГТО, концерты и кинопоказы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители на Украине проявили высокий интерес к поиску поздравлений с 23 февраля, несмотря на отмену официального статуса праздника. Сотни жителей Эстонии провели по семь-девять часов в очередях на российско-эстонской границе ради поездки в Россию к празднованию Дня защитника Отечества.