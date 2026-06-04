Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России

Tекст: Антон Антонов

Рубио заявил об этом во время выступления в Сенате. По его словам, профильные ведомства ожидают согласования формулировок текста с инициаторами проекта, передает РИА «Новости».

«Мы работаем с вами, сенатор Грэм [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов], а также с другими и управлением юрисконсульта… полагаю, вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений», – сказал Рубио.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон поддерживает предоставление Белому дому дополнительных механизмов для санкционного давления. Юристы администрации уже дают обратную связь по приемлемым пунктам, а сам американский лидер дал согласие на эту работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о прогрессе в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти. Рубио активно выступал за одобрение данной инициативы.

Белый дом выразил поддержку новым ограничительным мерам.