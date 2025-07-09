Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Politico, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

Грэм отметил: «Мы двигаемся вперед. Трамп сказал мне, что пришло время двигаться, поэтому мы это и делаем». Он подчеркнул, что уверен в готовности президента к активным действиям по этому вопросу.

Сенаторы-республиканцы, включая лидера большинства Джона Тьюна, намерены объявить о графике рассмотрения законопроекта на этой неделе. Рассмотрение документа на пленуме, по прогнозам, может состояться уже в июле. Причиной ускорения процесса стали публичные заявления Трампа о недовольстве позицией Владимира Путина по переговорам с Украиной.

В обновленной версии законопроекта, подготовленной Грэмом и демократом Ричардом Блументалем, расширяются президентские полномочия по отсрочке санкций. Теперь президент сможет дважды предоставить отсрочку по 180 дней при покупке российской нефти или урана другими странами. Второе продление будет требовать голосования Конгресса.

В Белом доме не стали официально комментировать заявление Грэма, но сослались на высказывания Трампа, сделанные ранее во вторник. Сенатор Тьюн сообщил, что согласование деталей с администрацией и Палатой представителей продолжается, и обещал раскрыть подробности позже на неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила, что сенатор Линдси Грэм имеет значительное влияние на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыла, что законопроект Грэма о санкциях против России носит ярко выраженный антиамериканский характер. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога между Москвой и Вашингтоном в случае введения новых ограничительных мер.