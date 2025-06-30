WSJ узнала о большом влиянии на Трампа сенатора Грэма

Tекст: Ирма Каплан

«Линдси Грэм хотел, чтобы президент Трамп нанес удар по Ирану. Это желание резко расходилось со взглядами многих людей в окружении президента, которые призывали его держаться подальше от конфликта. Но республиканец из Южной Каролины считал, что у США есть небольшой шанс подорвать ядерные амбиции Тегерана и предотвратить катастрофическую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, о которой он предупреждал», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что Грэму, чтобы убедить Трампа, пришлось обратиться к одному из безотказных методов, которые он выработал за время бурной почти десятилетней дружбы, в течение которой мир и ссоры сменяли друг друга.

«Грэму пришлось воззвать к желанию Трампа заслужить доверие», – раскрывает газета секрет сенатора.

WSJ пишет, что накануне авиаудара по ядерному центру Ирана Трамп и Грэм играли в гольф, что последний так же использовал в своих интересах. Он постоянно давил на то, что у Трампа есть шанс смыть позорное пятно от предшественника Джо Байдена и вывода войск США из Афганистана. Грэм призывал Трампа сделать это и тот не устоял.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.



