Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.3 комментария
WSJ узнала о большом влиянии на Трампа сенатора Грэма
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Дональда Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики, пишет WSJ.
«Линдси Грэм хотел, чтобы президент Трамп нанес удар по Ирану. Это желание резко расходилось со взглядами многих людей в окружении президента, которые призывали его держаться подальше от конфликта. Но республиканец из Южной Каролины считал, что у США есть небольшой шанс подорвать ядерные амбиции Тегерана и предотвратить катастрофическую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, о которой он предупреждал», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
В статье отмечается, что Грэму, чтобы убедить Трампа, пришлось обратиться к одному из безотказных методов, которые он выработал за время бурной почти десятилетней дружбы, в течение которой мир и ссоры сменяли друг друга.
«Грэму пришлось воззвать к желанию Трампа заслужить доверие», – раскрывает газета секрет сенатора.
WSJ пишет, что накануне авиаудара по ядерному центру Ирана Трамп и Грэм играли в гольф, что последний так же использовал в своих интересах. Он постоянно давил на то, что у Трампа есть шанс смыть позорное пятно от предшественника Джо Байдена и вывода войск США из Афганистана. Грэм призывал Трампа сделать это и тот не устоял.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.