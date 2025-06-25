Рубио заявил о риске закрытия окна переговоров с Россией в случае санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.

Рубио подчеркнул, что введение очередных рестрикций фактически закроет окно для диалога с Россией. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле присутствовали высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио по поводу переговоров и вновь попросил военную помощь. Мединский рассказал о реакции Киева на предложение России о гуманитарной паузе.