Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».2 комментария
Рубио заявил о риске закрытия окна переговоров с Россией в случае санкций
Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.
США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.
Рубио подчеркнул, что введение очередных рестрикций фактически закроет окно для диалога с Россией. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле присутствовали высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио по поводу переговоров и вновь попросил военную помощь. Мединский рассказал о реакции Киева на предложение России о гуманитарной паузе.