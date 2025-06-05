Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Чижов сообщил о европейцах в кулуарах второго раунда переговоров России и Украины
Чижов: Представители ЕС ожидали заранее получить российский меморандум для Киева
Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
«В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».
По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.
Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.