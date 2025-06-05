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    Москва объявила Зеленского террористом
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    26 комментариев
    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня

    Чижов сообщил о европейцах в кулуарах второго раунда переговоров России и Украины

    Чижов: Представители ЕС ожидали заранее получить российский меморандум для Киева

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    4 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины

    Белый дом не принял решений по будущей поддержке Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти пока не определились с форматом дальнейшей помощи Украине, акцентируя внимание на приоритетности мирных переговоров.

    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения относительно будущей поддержки Украины, передает РИА «Новости». По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях и мирных переговорах по урегулированию конфликта.

    Отвечая на вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву, Уитакер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу пока не выработано. Он отметил: «Как я уже говорил, Соединенные Штаты сосредоточены на (мирных – ред.) переговорах ... поэтому не было принято никаких решений о будущей помощи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных. Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    4 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

    Делегация России в Стамбуле передала позицию президента России Владимира Путина, что саммит на уровне глав государств возможен только при соответствующей подготовке, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Мединский на встрече Путина с кабмином отметил, что Украина предложила ввести 30 или 60-дневное перемирие для подготовки встречи лидеров. Кроме того, Мединский сообщил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной в период с седьмого по девятое июня.

    По словам Мединского, у Украины могут находиться тела погибших российских военнослужащих, однако их количество значительно меньше тел погибших военных ВСУ. Россия готова принять эти тела для возвращения на родину погибших. Также Мединский подчеркнул, что между сторонами уже налажен контакт по гуманитарным вопросам, однако по остальным вопросам «мяч на стороне Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране.

    Россия предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара с помощью комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Желобок на Украине были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка и техника ЗРК IRIS-T, сообщило Министерство обороны.

    Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, целью удара стал ЗРК IRIS-T иностранного производства, размещенный в районе пункта Желобок Днепропетровской области.

    В результате атаки уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Уничтожение комплекса подтвердили средствами объективного контроля. Минобороны опубликовало соответствующее видео с места событий.

    До этого российские войска нанесли удар «Искандером-М» по пункту запуска беспилотников самолетного типа в Харьковской области.

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и дронов «Герань-2».

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    4 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году

    МИД РФ: С начала года из ВСУ дезертировали более 25 тыс. военных

    Tекст: Евгения Караваева

    Более 25 тыс. украинских военных дезертировали с начала 2025 года, сообщила Мария Захарова.

    С начала 2025 года из украинской армии дезертировали более 25 тыс. человек, что значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Кратно выросло число бегущих из Вооруженных сил Украины. По разным оценкам, только с января по май дезертировали свыше 25 тыс. военных ВСУ, в то время как за весь 2024 год таковых было 35 тыс. человек», – сказала дипломат.

    Также Захарова привела информацию Минэкономики Украины о том, что с начала года за рубежом скрылись 104 тыс. человек. По словам Захаровой, за последние три года страну покинули от 600 тыс. до 1 млн граждан трудоспособного возраста.

    Официальный представитель МИД РФ констатировала провал кампании по добровольной мобилизации на Украине. По ее словам, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что за два месяца с момента запуска контракта для молодежи от 18 до 24 лет записались всего 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество военнослужащих ВСУ, которые сбежали из своих частей, в последние месяцы резко увеличилось. По имеющимся данным, как минимум каждый пятый украинский военнослужащий является дезертиром. Депутат Рады Марьяна Безуглая отметила, что массовый уход военных связан с действиями командования и нарушением прав солдат.

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    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    Лавров назвал отказ Зеленского от краткосрочного перемирия грубейшей ошибкой

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших как серьезную ошибку руководства Украины.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании президента Росиии с членами правительства заявил, что категорический отказ Владимира Зеленского принять предложение о двух- или трехдневном перемирии стал серьезной ошибкой, передает ТАСС.

    Лавров уточнил, что перемирие предполагалось для сбора тел погибших военных на отдельных участках линии соприкосновения. Он подчеркнул: «Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и грубый отказ Зеленского от этого предложения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль назвал оскорбительными высказывания президента Владимира Зеленского в адрес российской делегации и не соответствующими духу переговоров. Эксперты считают, что Киев добивается лишь временной паузы, и в таком случае России придется реализовывать цели спецоперации военным путем.

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    4 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Передача 6 тыс. тел украинских военных начнется в ближайшее время
    Захарова: Передача 6 тыс. тел украинских военных начнется в ближайшее время
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовится к передаче Украине шести тысяч тел погибших военнослужащих, выполнение договоренностей состоится в соответствии с итогами переговоров в Стамбуле.

    Россия в ближайшее время начнет процесс передачи шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге отметила, что решение принято по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    По словам Захаровой, передача тел – это жест доброй воли со стороны России. Она подчеркнула: «Результаты этого второго раунда известны: в качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время».

    Ранее сообщалось, что российская сторона на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    4 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Овечкин подарил Матвиенко хоккейный свитер

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетил верхнюю палату парламента, где встретился со спикером Валентиной Матвиенко и вручил ей символический подарок.

    Александр Овечкин посетил Совет Федерации, сообщает РИА «Новости». Во время визита он пообщался со спикером Валентиной Матвиенко в неформальной обстановке. Пресс-служба верхней палаты выложила кадры встречи, где хоккеист также преподнес Матвиенко хоккейный свитер.

    Во время неформального разговора Валентина Матвиенко обратилась к Овечкину с теплыми словами: «Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит».

    В Совфеде также отметили, что этот день прошел под знаком спорта, поскольку в здании находился также министр спорта Михаил Дегтярев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение IIHF и выразил разочарование возможным отсутствием российских хоккеистов на Олимпиаде. Клуб «Вашингтон» сообщил болельщикам, что Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в сезоне 2025/26. Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ.

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    4 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Захарова заявила о «хамской истерике» Зеленского после переговоров в Стамбуле

    Захарова обвинила Зеленского в хамстве после встречи делегаций России и Украины

    Захарова заявила о «хамской истерике» Зеленского после переговоров в Стамбуле
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский позволил себе хамские сентенции в адрес российской делегации после переговоров в Стамбуле, что говорит о нежелании Киева искать трезвые решения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после завершения второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Владимир Зеленский проявил крайне эмоциональную и оскорбительную реакцию в адрес российской делегации, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, в офисе Зеленского сразу после переговоров начали комментировать их итоги, делая акцент на якобы отсутствии у России стремления к миру. Она подчеркнула, что комментарии со стороны украинских властей носили хамский и оскорбительный характер.

    Захарова указала, что и после первого раунда переговоров украинская сторона была недовольна позицией российской делегации, и подчеркнула, что выводов из предыдущей встречи в Киеве не сделали.

    Кроме того, дипломат отметила, что украинские власти продолжают демонстрировать агрессивную позицию и не готовы к компромиссным решениям по урегулированию конфликта.

    Мария Захарова предупредила, что попытки давления на Москву и переговоры с позиций силы или ультиматумов обречены на провал, Россия будет реагировать на такие шаги соответствующим образом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о временном перемирии на Украине для сбора тел и оскорбил российскую делегацию.

    Кремль заявил, что высказывания Зеленского с оскорблениями в адрес российской делегации не соответствуют духу переговоров.

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    4 июня 2025, 15:57 • Новости дня
    В ЕС приняли меры с учетом прогноза продолжительности конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия (ЕК) готовится к тому, что военный конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, передает ТАСС. В связи с этим ЕК предложила продлить временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза до марта 2027 года.

    Подчеркивается, что подобные меры позволят украинцам, покинувшим страну, продолжать легально находиться и работать в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов назвал российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта. Мария Захарова отметила «хамскую истерику» Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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