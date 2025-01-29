  • Новость часаПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника
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    Трамп стал для Дании новым Гитлером
    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    В европейской части России впервые обнаружили азиатскую тлю
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года
    Путин поручил оперативно «открыть небо» для гражданских беспилотников
    Путину в Тольятти презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива»
    Мнения
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    8 комментариев
    29 января 2025, 07:46 • Новости дня

    Смоленская АЭС продолжила штатную работу после атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Смоленская АЭС продолжает функционировать без сбоев, несмотря на атаку беспилотников в регионе, два энергоблока находятся в работе, а третий на плановом ремонте с середины января.

    Смоленская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотных летательных аппаратов на Смоленскую область, передает ТАСС.

    В пресс-службе станции сообщили, что в данный момент в работе находятся два энергоблока, а третий энергоблок с 13 января проходит плановый ремонт.

    Атака беспилотников не оказала влияния на операционную способность станции, и все системы продолжают функционировать в обычном режиме.

    Российские силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника, перекрывая воздушные угрозы над девятью регионами, включая Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны. В Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики.

    28 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен заместителем полпреда в ПФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

    В мае 2023 года Тихонов стал одним из 83 участников программы, реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте программы «Время героев».

    Говоря о программе, Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: «Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране». Он отметил, что участники проходят серьезный отбор и получают возможность работы на федеральном уровне.

    В ходе стажировок Тихонов сосредоточился на развитии патриотического направления и адаптации участников СВО. Он отметил, что его наставником был полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Вместе они обсуждали перспективы региональных и окружных патриотических проектов.

    Комаров, подчеркнув востребованность опыта Тихонова, заявил: «Глава государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны». Комаров уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Тихонову успешно справляться с задачами.

    Тихонов заявил, что в своей новой должности будет уделять внимание поддержке участников СВО и их семей. Он отметил важность этого вопроса в Год защитника Отечества, подчеркнув, что работа в Поволжье уже ведется активно.

    Ранее состоялось 19 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    28 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    B результате действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Двуречная в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Тополей, Западного, Песчаного, Лозовой, Копанок, Зеленого Гая, Красного Первого Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), Ямполя, Григоровки и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Янтарным, Зеленовкой, Opexoвo-Василевкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и 105-мм орудие М119. Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Щербиновки, Дзержинска, Лысовки, Крымского, Зверево, Новоелизаветовки, Воздвиженки, Ясенового, Нововасилевки и Котлино ДНР.

    Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, орудие полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны возле Богатыря, Времевки и Ровнополя ДНР.

    Потери противника превысили 115 военнослужащих, уничтожены танк и четыре орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны у Степногорска, Новопокровки, Работино Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона. ВСУ при этом потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. Днем ранее подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    28 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море
    Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атомный ледокол «50 лет Победы» продолжает работу на Северном морском пути после инцидента с повреждением обшивки левого борта, угрозы безопасности нет, сообщили в Атомфлоте (предприятие Росатома).

    Ледокол получил повреждение ночью 26 января в Карском море, когда производил околку льда в суровых условиях Арктики, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал, мореходные качества судна не утеряны, угрозы для систем жизнеобеспечения и реакторной установки тоже нет.

    Ледокол «50 лет Победы» является российским атомным ледоколом проекта 10521, который создан на базе проекта «Арктика». Построен он был на Балтийском заводе в Петербурге, а флаг на нем был поднят 23 марта 2007 года. 11 апреля того же года ледокол прибыл в порт приписки Мурманск. Его длина составляет 147,9 м, ширина – 29,9 м, водоизмещение – 23 тыс. тонн, а мощность главной установки достигает 75 тыс. л. с. Судно способно развивать скорость на чистой воде.

    В декабре на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов», который станет частью Северного флота. В октябре на «Адмиралтейских верфях» заложили судно «Иван Фролов», которое станет флагманским научно-экспедиционным кораблем Росгидромета, оснащенным 20 лабораториями и вертолетной площадкой.

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    28 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Премьер Сербии объявил об отставке

    Премьер Сербии Милош Вучевич сообщил о решении покинуть свой пост

    Премьер Сербии объявил об отставке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил о решении уйти в отставку, указав на личные причины и сложившуюся политическую ситуацию в стране.

    Вучевич объявил о намерении покинуть свой пост в ближайшее время, передает ТАСС.

    На пресс-конференции он отметил, что решение вызвано личными мотивами и сложной политической ситуацией в стране.

    «Мое безвозвратное решение – подать в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия», – подчеркнул политик.

    Вучевич также отметил, что его отставка может способствовать обновлению правительства и дальнейшему политическому развитию Сербии.

    Премьер Сербии решил объявить об отставке 28 января на экстренной пресс-конференции на фоне продолжающихся студенческих протестов.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о причастности западных стран к организации цветной революции через студентов.

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    28 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»

    Власти Дании разрешили Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденный трубопровод

    Дания разрешила законсервировать «Северный поток -2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.

    Власти Дании выдали разрешение оператору Nord Stream 2 AG на консервацию поврежденного участка трубопровода. Управление по энергетике Дании подчеркнуло, что разрешение касается работ в Балтийском море, оно выдано 28 января, передает РИА «Новости».

    Планируется, что консервация будет проведена во втором или третьем квартале 2025 года. Ожидается, что на выполнение работ потребуется от двух до трех недель. Речь идет о монтаже специальных заглушек на открытых концах труб, чтобы предотвратить проникновение соленой морской воды внутрь и утечку газа в атмосферу. Перед этим предстоит срезать поврежденные участки на обоих открытых концах трубопровода. После завершения работ трубопроводные концы будут укрыты камнями и бетонными утяжелителями. Такие меры предпринимаются для защиты конструкции от внешних факторов, включая возможное воздействие в результате рыболовной деятельности. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего повреждения инфраструктуры.

    Накануне президент Польши Анджей Дуда предложил демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии, в то время как в экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание, однако эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    28 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода

    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода ради выплат кредиторам

    Оператор «Северного потока – 2» допустил продажу трубопровода
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что продажа трубопровода может стать решением для выплаты долгов мелким кредиторам, а реструктуризация компании будет необходима для крупных инвесторов.

    Это заявление было сделано в ходе судебного процесса в начале января по получению отсрочки на выплату долгов, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному решению суда швейцарского кантона Цуг, основный акционер проекта и крупные финансовые инвесторы поддерживали идею предоставления новой отсрочки оператору. Немедленное банкротство, как отмечается в документе, привело бы к значительному падению стоимости системы трубопроводов и поставило бы мелких кредиторов на грань существования.

    «Банкротство поставит нескольких мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм», – говорится в заявлении Nord Stream 2 AG. Оператор подчеркнул, что отсрочка сверх положенных законом норм могла бы помочь мелким кредиторам выжить, а требования крупных кредиторов могут быть покрыты за счет возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании.

    В результате суд продлил мораторий на банкротство компании до 9 мая 2025 года. Однако Nord Stream 2 AG обязана в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам, в противном случае компания будет признана банкротом.

    Окончательный мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG продлен до 9 мая 2025 года по решению суда кантона Цуг в Швейцарии при условии выплаты долгов мелким кредиторам в течение 60 дней.

    Ранее оператор газопровода Nord Stream 2 AG получил разрешение от Дании на проведение работ по консервации поврежденного участка в Балтийском море, которые планируется начать во втором или третьем квартале 2025 года.

    А в ноябре прошлого года финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток – 2». Известно также, что инвестор еще в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.

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    28 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы

    Путин назвал две причины нелегитимности переговоров с Зеленским

    Путин: Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам – в свое время Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что переговоры с Зеленским в текущих условиях будут нелегитимными, передает РИА «Новости». Он отметил необходимость поиска юридического способа отмены указа, запрещающего переговоры с Россией. При этом сам Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать, отметил президент.

    «Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ [о запрете ведения переговоров с РФ], он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?» – подчеркнул Путин. Президент подчеркнул, что это может быть сделано председателем Верховной рады Украины.

    Глава государства пояснил, что согласно конституции Украины, президент этой страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. «На продление полномочий имеют право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок – все, больше ничего», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что переговоры с украинской стороны может вести кто угодно, если «если есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», но подписывать документы по их итогам должны люди, уполномоченные украинским государством, чья легитимность подтверждена юридически.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Он вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

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    28 января 2025, 10:37 • Новости дня
    Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву решили экстрадировать в Россию
    Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву решили экстрадировать в Россию
    @ ENews112

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанную в аэропорту Баку подозреваемую в мошенничестве экс-главу Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву готовят к экстрадиции в Россию после решения суда, сообщили в азербайджанских правоохранительных органах.

    Как сообщил источник в азербайджанских правоохранительных органах, Хахалева будет экстрадирована в Россию после того, как местный суд вынесет соответствующее решение. Он подтвердил, что экс-судья собиралась вылететь из Баку в Дубай, передает РИА «Новости».

    Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана Баку.

    Напомним, в 2017 году разгорелся скандал вокруг Елены Хахалевой после публикации видео со свадьбы ее дочери, которая стоила 2 млн долларов.

    В 2018 году Хахалеву понизили в статусе, после чего она ушла с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

    В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение против Хахалевой уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог» в ответ на просьбу главы СКР Александра Бастрыкина.

    В декабре 2021 года сообщалось, что Хахалева улетела из России.


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    28 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Нарышкин предложил историкам Польши, Венгрии и Словакии обсудить права на земли Украины

    Нарышкин предложил обсудить права на украинские земли с учеными из Восточной Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.

    Вопрос о правах на украинские земли является серьезным и имеет глубокую предысторию, сказал Нарышкин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

    «Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», – добавил глава РИО.

    Ранее The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    До этого болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    28 января 2025, 10:47 • Новости дня
    Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ
    Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия назвала «красные линии» во взаимоотношениях с ПАСЕ, которая 29 января в Страсбурге должна решить вопрос признания или непризнания полномочий грузинской делегации в Ассамблее на основании выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года, итоги которых отвергает оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы провели встречу с очень серьезными депутатами ПАСЕ, среди которых много личных друзей (экс-президента Михаила) Саакашвили. На этой встрече мы зафиксировали «красные линии», – заявила грузинским журналистам в преддверии голосования глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Теа Цулукиани. – Не будет никаких новых парламентских выборов. Не будет никакого помилования Саакашвили. Не будем принимать никаких условий, которые ущемляют наш суверенитет».

    «Не должно оставаться никаких вопросов по парламентским выборам. Грузинский народ определил наше первенство. Разница между победителями и вторым местом – 800 тыс. голосов. Никто не мог сфальсифицировать такие итоги, если только он не кудесник», – сказала она.

    «Красная линия» – это и освобождение бывшего президента. Нынешний президент Грузии Михаил Кавелашвили открыто заявил, что этого не сделает. Его не помиловала и предыдущий президент (Саломе Зурабишвили), которая стала союзником экстремистов», – заявила Теа Цулукиани.

    «Также категорически неприемлемо указывать нам, что записывать в те или иные законы. Возможно создать рабочую группу и обсуждать вопросы на принципе равенства, а не так, чтобы большая страна избивала маленькую за то, что та маленькая. Готовы к полноценному диалогу на основании фактов», – сказала зампред парламента Грузии.

    «Наша цель, чтобы полномочия делегации Грузии были признаны, пусть и с предусловиями», – заявила она.

    Грузинская оппозиция написала письмо в ПАСЕ с призывом не признавать полномочия делегации и сейчас в кулуарах сессии лоббирует этот вопрос.

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    28 января 2025, 18:12 • Новости дня
    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»

    Путин приехал на завод «АвтоВАЗа» в Тольятти

    Путину на «АвтоВАЗе» показали предсерийный автомобиль «Лада Искра»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти, где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра».

    Путин в ходе поездки в Самарскую область осмотрел новую модель автозавода «Лада Искра», которая готовится к серийному выпуску. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, главе государства покажут перспективные модели автомобилей, которые планируются к выпуску. В график включено краткое общение с работниками предприятия.

    В рамках рабочей поездки Путин должен посетить научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин во вторник намерен обсудить вопросы развития российского автомобилестроения.

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