  • Новость часаРоссийские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
    Названо количество попавших в плен украинских военных
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 14:14 • Новости дня

    Рубио призвал ужесточить санкции против России

    New Lines: Рубио призвал ужесточить санкции против России в США

    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио активно выступает за одобрение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), который предусматривает новые санкционные меры против Москвы, пишет New Lines.

    Издание сообщает, что Рубио хочет ужесточения санкций против России и продвижения законопроекта сенатора, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Рубио ежедневно поднимает этот вопрос и настаивает на принятии законопроекта, так как у него есть большинство, позволяющее преодолеть вето Сената.

    При этом в статье подчеркивается, что президент США Дональд Трамп относится к идее ужесточения ограничений с неохотой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

    20 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине

    Рубио заявил о желании США завершить конфликт на Украине, чтобы переключиться на Китай

    Рубио объяснил желание США завершить конфликт на Украине
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Соединенные Штаты рассматривают урегулирование конфликта на Украине как важнейшую задачу, что позволит перераспределить внимание и ресурсы на противодействие Китаю, передает ТАСС.

    Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Мы бы хотели быть в состоянии делать все и везде, но факт заключается в том, что ресурсы не бесконечны, а в сутках всего 24 часа. Принесло бы огромную пользу, если бы мы смогли не только завершить войну на Украине, между Россией и Украиной, но и обеспечить какие-то стабильность и мир на Ближнем Востоке. Если бы смогли решить эти вопросы, то это бы позволило нам направить больше времени, энергии и, откровенно говоря, ресурсов на определенные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе применительно к Индо-Тихоокеанскому региону», – заявил Рубио.

    Он отметил, что для США в долгосрочной перспективе ключевым вызовом становится ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в отношении КНР. Рубио подчеркнул, что завершение вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке позволит Вашингтону сосредоточиться на этих стратегических целях.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Коментарии (15)
    20 мая 2025, 22:59 • Новости дня
    Захарова высмеяла решение ЕС профинансировать «Радио Свобода»

    Захарова прокомментировала выделение ЕС 5,5 млн евро «Радио Свобода»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Евросоюза поддержать «Радио Свобода» попыткой придать ему «качества того, что не тонет».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза профинансировать медиакорпорацию «Радио Свобода», о чем сообщают ТАСС.

    Захарова в беседе с «Известиями» заявила: «Хотят наделить качествами того, что не тонет. Внимание привлекает формулировка, в которой желается "помочь остаться на плаву"».

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила, что Евросоюз выделил 5,5 млн евро на поддержку вещания «Радио Свобода» в соседних с ЕС регионах, на Кавказе и в Центральной Азии.

    До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение деятельности американского Агентства по глобальным СМИ (USAGM), курировавшего деятельность «Радио Свобода».

    После этого USAGM направило письмо о прекращении финансирования, и Евросоюз начал рассматривать возможность взять поддержку медиакорпорации на себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о прекращении государственного финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS из-за предвзятой подачи новостей.

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    Рамафоса сообщил об «уроках» мира для Зеленского в ЮАР
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил от южноафриканской стороны советы по урегулированию конфликта с Россией, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Об этом президент ЮАР заявил в ходе разговора с американским коллегой, передает smotrim.ru.

    В эфире CNBC Рамафоса добавил, что в разговоре с украинским политиком он посоветовал тому «садиться и договариваться».

    Рамафоса отметил, что экс-президент ЮАР Нельсон Мандела научил жителей, как «установить умиротворение». «Так что мы поделились с ним (с Зеленским) некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний», – приводит слова Рамафосы RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что остался недоволен невозможностью связаться с Зеленским из-за его визита в Южную Африку. Глава американского государства во время беседы с президентом ЮАР поинтересовался: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Песков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру
    Песков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комментарии президента США Дональда Трампа относительно позиции Владимира Путина по вопросу мира на Украине расходятся с официальными заявлениями американского президента, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Публикация о заявлении президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о якобы неготовности российского лидера Владимира Путина к миру на Украине, противоречит официальным заявлениям самого Трампа, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Wall Street Journal, где говорилось, что Трамп заявил европейцам о стремлении Путина к победе.

    Песков подчеркнул: «Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <…> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье».

    Песков подчеркнул, что российская сторона располагает официальной информацией о переговорах на высшем уровне и опирается именно на нее, а не на публикации в СМИ. Таким образом, он опроверг утверждения о неготовности России к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, Песков заявил, что на данный момент Россия и Украина не определились с датой новых переговоров. Он уточнил, что соответствующих договоренностей пока не достигнуто, несмотря на заявления президента Финляндии Александера Стубба о возможных технических консультациях на следующей неделе в Ватикане.

    Песков отметил, что в переговорах участвует все больше посредников, включая США и европейские страны. По его словам, работа продолжается по выполнению ранее согласованных условий, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле, однако новых конкретных встреч пока не запланировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕС настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

    Трамп во время встречи с президентом ЮАР заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

    В свою очередь Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    22 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Рябков: Россия и США не имеют права на ошибку при подготовке саммита

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул необходимость безошибочной подготовки к встрече лидеров России и США, отметив отсутствие определенной даты и места.

    Он ответил на вопрос о возможном выборе Ватикана площадкой для встречи лидеров России и США. Рябков подчеркнул, что на данный момент существует только принципиальное понимание необходимости встречи, передает ТАСС.

    «Нет права ни на ошибку, ни тем более на неуспех этого мероприятия. А готовить ее сложно, поэтому вначале содержательная сторона, а потом место», – подчеркнул дипломат.

    Он отметил, что пока обсуждается только содержательная часть будущего саммита. О сроках и месте проведения переговоров говорить преждевременно, конкретных договоренностей между Москвой и Вашингтоном пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 11:21 • Новости дня
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    Германия пообещала убедить США ввести новые санкции против России
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    США разрабатывают новый пакет санкций против России, сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в эфире телеканала ZDF, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Он отметил: несмотря на слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет вводить новые ограничения, в Сенате США уже подготовлен крупный санкционный законопроект, который получил широкую поддержку.

    «В американском Сенате есть большой пакет санкций, законопроект об этом. Его поддержали уже почти 80 коллег в Сенате», – заявил Вадефуль. Он отметил, что обсуждение идет не только с представителями администрации США, но и с конгрессменами, включая соавтора законопроекта Линдси Грэма и госсекретаря Марко Рубио.

    Министр подчеркнул, что Америка также готова ввести новые меры против России, и выразил уверенность, что пакет санкций будет передан на обсуждение Конгресса. По его словам, сейчас важно сохранять стратегическое терпение и тесно координировать действия союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США, особенно в контексте ситуации на Украине.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета санкций против России.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

    Рубио отказался называть Путина «военным преступником» на слушаниях в Конгрессе

    Tекст: Вера Басилая

    Во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Марко Рубио уклонился от прямого ответа на провокационный вопрос демократа Билла Катинга о признании Владимира Путина «военным преступником», сосредоточив внимание на завершении конфликта.

    Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не стал называть российского президента Владимира Путина «военным преступником», передает РБК.

    Конгрессмен Билл Китинг попытался добиться от Рубио однозначного ответа, однако тот ответил, что «наше намерение – положить конец войне». На уточняющий вопрос Китинга он заявил: «Мы не можем положить конец войне, не поговорив с господином Путиным».

    Рубио также отметил, что военные преступления имели место, но кто несет за них ответственность, предстоит установить, для этого будет время и место.

    В 2022 году, когда только начался конфликт на Украине, Рубио называл Путина «военным преступником». Но заняв пост госсекретаря, он отказался от подобных заявлений, подчеркнув в интервью CNN, что его главная задача – «обеспечить мир и прекратить конфликт».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что обсуждения с Владимиром Путиным необходимы для поиска выхода из украинского конфликта.

    Напомним, бывший президент США Джо Байден допускал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В ответ Владимир Путин ранее пожелал Байдену здоровья и использовал поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что российский лидер Владимир Путин никогда не позволяет себе опускаться до оскорблений.

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Рубио допустил ужесточение санкций против России

    Рубио рассказал о возможности усиления санкций США против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США допускает ужесточение санкций против России и увеличение военной поддержки Киева, если не удастся достичь мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Администрация США не исключает возможности ужесточения антироссийских санкций и увеличения военной помощи Украине, передает ТАСС. Об этом Рубио заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената.

    В ответ на вопрос о перспективах новых ограничительных мер Рубио отметил: «До этого может дойти. Если станет ясно, что Россия не заинтересована в мирном соглашении и хочет продолжать конфликт, то этим вполне все может закончиться». Он добавил, что сейчас американская администрация считает угрозы санкциями неэффективными, так как они могут привести к прекращению переговоров со стороны России.

    По мнению Рубио, важнее поддерживать диалог с Москвой и подводить ее к столу переговоров, поскольку в этом заключается определенная ценность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США, особенно в контексте ситуации на Украине.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета санкций против России.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    США решили оценить прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен ориентироваться на положения российского меморандума для оценки прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио на слушаниях в Палате представителей сообщил, что в ближайшие дни Россия должна подготовить меморандум, в котором будут изложены ее требования для прекращения огня и возможного последующего запуска переговоров по окончательному урегулированию конфликта.

    «Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что в случае неприемлемости документа Вашингтон сделает вывод об отсутствии прогресса в урегулировании. Рубио уточнил, что у президента США останутся различные альтернативы для дальнейших действий. Госсекретарь также выразил надежду на возможность достижения соглашения для завершения конфликта на Украине, указав на его сложность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что США не предоставляли Киеву военные гарантии в рамках соглашения о редкоземельных металлах. Рубио заявлял о стремлении прекратить конфликт на Украине ради концентрации ресурсов на соперничество с Китаем.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 08:56 • Новости дня
    На Западе рассказали о реакции Трампа на санкции ЕС против России

    Corriere: Трамп доволен жесткой позицией Евросоюза по России из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Евросоюз занимает более жесткую позицию по отношению к России на фоне конфликта на Украине, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России в условиях продолжающейся спецоперации на Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию итальянской газеты Corriere della Sera.

    Как отмечает издание, Трамп продолжает поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом позитивно оценивает решимость Брюсселя в вопросах политики в отношении Москвы. По данным Corriere della Sera, американский президент доволен таким «разделением труда», когда ЕС берет на себя более жесткие меры.

    В публикации подчеркивается, что несмотря на длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине остаются далекими. Итальянские журналисты считают, что нынешние позиции сторон не способствуют быстрому завершению конфликта.

    Ранее Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    Европейские лидеры были шокированы отказом Трампа от санкций против России.

    Совет ЕС включил почти 200 танкеров в 17-й пакет антироссийских санкций.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии поводов для паники из-за ПРО США «Золотой купол»

    Рябков заявил об отсутствии угрозы для России из-за «Золотого купола» США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Планы США по созданию противоракетной программы «Золотой купол» вызывают серьезную озабоченность у российских властей, но оснований для паники не отмечается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Оснований для паники из-за планов США по программе противоракетной обороны «Золотой купол» нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС. Рябкова попросили прокомментировать степень угрозы, которую несет новая американская программа ПРО.

    Он отметил: «Безусловно, воспринимать это нужно очень серьезно, в том числе и с учетом абсолютно иных по сравнению с эпохой экс-президента США Рейгана технологических и финансовых возможностей, которыми располагают США. Но, сказав это, подчеркну, что оснований для паники нет, есть основания для серьезной озабоченности, и тем более актуальным становится задача гарантированного обеспечения нашей безопасности в любых условиях».

    Рябков напомнил, что российские стратегические комплексы способны гарантированно преодолевать любые, включая многослойные, системы противоракетной обороны. По его словам, президент Владимир Путин ранее отмечал достаточный потенциал российских систем для обеспечения национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали американского проекта по созданию ПРО «Золотой купол» пока неизвестны российской стороне.

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, что превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

    Коментарии (2)
    20 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Минфин сообщил о подготовке указа о гарантиях для иностранных инвесторов

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал о готовности документа, который предусматривает гарантии для новых иностранных инвесторов в России.

    Проект указа о предоставлении гарантий новым иностранным инвесторам уже подготовлен, передает ТАСС.

    Чебесков отметил, что документ прошел согласование, и в ближайшее время ожидается его публикация. Замминистра уточнил, что публикация указа может состояться в ближайшие пару месяцев.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    Тем временем инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 21:02 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что участие России в составе «Большой восьмерки» было бы более целесообразным и выгодным.

    По его словам, ранее G7 была G8, но страны решили исключить Россию, что, по мнению президента США, является неправильным шагом, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что клуб был бы эффективнее, если бы Россия оставалась его участником.

    Напомним, президент США Дональд Трамп назвал нынешний момент неподходящим для возвращения России в G7. Ранее он предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

    Коментарии (0)
    21 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Кремль спросили об обмене заключенными между Россией и США

    Песков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты об обмене заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Вашингтон продолжают переговоры по обмену заключенными в формате «девять на девять», сроки реализации договоренности пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, контакты между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными в формате «девять на девять» действительно осуществляются, передает ТАСС.

    Он отметил, что переговоры ведутся по линии соответствующих ведомств.

    Песков подчеркнул, что конкретные временные рамки реализации договоренности между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на данный момент неизвестны.

    Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по вопросу нового обмена заключенными. Стороны обсудили возможность включения в обмен по девять человек с каждой стороны.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Песков: Кремль не знает содержания разговора Трампа с европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у Кремля нет информации о содержании заявлений лидера США Дональда Трампа европейским лидерам после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что у российских властей отсутствует информация о том, что президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Смотрите: мы знаем, что Трамп заявил Путину. И мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. И мы знаем официальные заявления президента Трампа».

    Комментарий был дан после публикации The Wall Street Journal, в которой сообщалось, что Трамп заявил европейским коллегам о том, что Владимир Путин считает себя близким к победе. Песков уточнил, что позиция Кремля исходит исключительно из официальных заявлений, которые делались после беседы лидеров России и США.

    Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине в разговоре с Дональдом Трампом. Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.

    Трамп в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой в Белом доме заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    Главное
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства
    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»
    Грузия запретила россиянам вывоз автомобилей в третьи страны
    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине
    Одиннадцатиклассницу с иконой не пустили на ЕГЭ в Екатеринбурге
    Мигрантка избила чужого ребенка на детской площадке в Мытищах

    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

    Перейти в раздел

    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов

    Невиданный случай в истории США: одному из самых знаменитых университетов – Гарварду – запрещено принимать иностранных студентов. Судя по всему, это стало прямой реакцией на убийство в центре Вашингтона двух евреев, сотрудников израильского посольства. Почему американские власти связывают всплеск антисемитизма в Америке с лучшими университетами страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

      3 комментария
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

      4 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

      8 комментариев
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............