Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Рубио призвал ужесточить санкции против России
New Lines: Рубио призвал ужесточить санкции против России в США
Госсекретарь США Марко Рубио активно выступает за одобрение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), который предусматривает новые санкционные меры против Москвы, пишет New Lines.
Издание сообщает, что Рубио хочет ужесточения санкций против России и продвижения законопроекта сенатора, передает РИА «Новости».
По словам источника, Рубио ежедневно поднимает этот вопрос и настаивает на принятии законопроекта, так как у него есть большинство, позволяющее преодолеть вето Сената.
При этом в статье подчеркивается, что президент США Дональд Трамп относится к идее ужесточения ограничений с неохотой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.