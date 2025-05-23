Рубио призвал ужесточить санкции против России

Песков опроверг слова Трампа о «неготовности» России к миру

Tекст: Елизавета Шишкова

Публикация о заявлении президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о якобы неготовности российского лидера Владимира Путина к миру на Украине, противоречит официальным заявлениям самого Трампа, передает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Wall Street Journal, где говорилось, что Трамп заявил европейцам о стремлении Путина к победе.

Песков подчеркнул: «Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <…> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье».

Песков подчеркнул, что российская сторона располагает официальной информацией о переговорах на высшем уровне и опирается именно на нее, а не на публикации в СМИ. Таким образом, он опроверг утверждения о неготовности России к мирному урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, Песков заявил, что на данный момент Россия и Украина не определились с датой новых переговоров. Он уточнил, что соответствующих договоренностей пока не достигнуто, несмотря на заявления президента Финляндии Александера Стубба о возможных технических консультациях на следующей неделе в Ватикане.

Песков отметил, что в переговорах участвует все больше посредников, включая США и европейские страны. По его словам, работа продолжается по выполнению ранее согласованных условий, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле, однако новых конкретных встреч пока не запланировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕС настаивали на прекращении огня без предварительных условий, но этот вариант не получил поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

Трамп во время встречи с президентом ЮАР заявил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

В свою очередь Владимир Путин в беседе с Дональдом Трампом выразил приверженность поиску справедливого решения конфликта на Украине.