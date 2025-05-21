Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.0 комментариев
Politico: США выступили против включения поддержки Украины в заявление G7
Американская сторона возразила против упоминания поддержки Украины в итоговом заявлении встречи министров финансов стран G7.
Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию издания Politico.
По информации Politico, источники среди европейских чиновников сообщили, что США также не согласились с предложением охарактеризовать спецоперацию на Украине как «незаконную» в тексте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что США и страны Европы начали менять свои позиции по вопросам войны и мира. ТАкже он заявлял, что поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято.