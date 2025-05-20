  • Новость часаСтало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах
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    Экономика США официально потеряла величие
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    ВЦИОМ узнал отношение россиян к новой антиалкогольной кампании
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Вологодскую чиновницу уволили из-за слов дочери об отправке в зону СВО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

    4 комментария
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    48 комментариев
    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков назвал время разговора Путина и Трампа

    Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа в 17.00 мск

    Песков назвал время разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17.00 по московскому времени.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: «В 17.00 [мск] состоится телефонный разговор с Трампом». Другие подробности относительно повестки или тем обсуждения пока не приведены, передает ТАСС.

    По его словам, разговор особенно важен после состоявшихся в Стамбуле переговоров. Он добавил, что по завершении беседы Кремль предоставит максимально возможную информацию о ее итогах.

    Возможная встреча Путина и Трампа будет зависеть от сроков, которые определят сами лидеры. Песков подчеркнул, что «два президента принимают решения», а дальнейшая подготовка будет подстраиваться под обозначенные ими даты.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор Трампа и Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США

    Трамп назвал неограниченным потенциал экономических связей России и США

    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы для масштабного экономического сотрудничества между двумя странами при условии окончания конфликта на Украине.

    Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта на Украине неограничен, передает ТАСС. Такое заявление сделал Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    «Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен», – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что у России есть уникальные возможности для создания значительного благосостояния и увеличения количества рабочих мест, если будет реализован потенциал торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути достижения этого мира. Глава государства подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.

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    19 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи

    Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»

    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
    @ sirius-ft.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.

    Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.

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    19 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом

    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

    Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».

    Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.

    По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

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    19 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Политолог счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии

    Политолог Трухачев счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии

    Политолог счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты президентских выборов в Румынии стали следствием грубого давления со стороны Евросоюза. Страна имеет стратегическое значение для снабжения ВСУ, и Брюссель не мог позволить, чтобы к власти там пришел политик, не готовый оказывать помощь Украине. Ключевую роль в этих процессах сыграла Франция, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Итоги второго тура выборов в Румынии выглядят подозрительно. Мэр Бухареста Никушор Дан 4 мая набрал 21% голосов, а спустя две недели – почти 54%. В то, что кандидат, который готов безудержно вооружать Украину и, выпрыгивая из штанов, следовать политике Евросоюза, смог без каких-либо манипуляций более чем в два раза отыграть результат, верится с трудом», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Разумеется, люди голосовали за Дана. Но есть ощущение, что результаты кандидатов просто поменяли местами», – считает собеседник. Он напомнил, что Джордже Симиону, который выступил против предоставления военной помощи ВСУ, отдавали предпочтение граждане, недовольные нынешним курсом Бухареста: «у них отнимают буквально последнее и отдают все стране-соседу, пока украинское руководство притесняет этнических румын».

    «Я думаю, что итоги выборов стали следствием грубого давления со стороны Евросоюза. Евробюрократия мыслит в логике противостояния с Россией, и этому подчиняются все их действия. Румыния имеет стратегическое значение для снабжения ВСУ. Брюссель не может себе позволить, чтобы там к власти пришел политик, не готовый оказывать помощь украинской стороне», – акцентировал Трухачев.

    По его мнению, ключевую роль сыграла Франция. Политолог указал, что Эммануэль Макрон звонил Дану накануне второго тура. «Когда велась кампания против Кэлина Джорджеску, в страну приезжал Марк Рютте, а Урсула фон дер Ляйен проводила телефонные переговоры с румынскими властями. Теперь задачу по укрощению «неправильного» кандидата делегировали Парижу», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне собеседник напомнил и о публикации Павла Дурова. Основатель Telegram в воскресенье, в самый разгар голосования, сообщил, что глава разведки Франции просил блокировать каналы консерваторов Румынии. «Вероятно, французские представители контактировали и с Симионом. Неспроста ведь он быстро признал свое поражение и не стал оспаривать результаты. Я допускаю, что речь могла идти об угрозах в адрес правого политика», – рассуждает аналитик.

    «Вся эта история в конечном счете найдет отражение в результатах возможных предстоящих парламентских выборов. Сейчас там уже находятся три евроскептические партии. И у них есть шанс увеличить свое представительство», – отметил политолог. Что касается отношений Москвы и Бухареста, то победа Дана ничего хорошего не сулит, продолжил он.

    «Румыния рискует превратиться во вторую Польшу. При прежних властях страна скорее следовала средней по Евросоюзу линии. Но теперь во главе республики оказался «махровый» русофоб. Стоит ожидать, что Дан расширит поддержку Украины, а также увеличит транзит техники и вооружений через румынскую территорию. Иными словами: будет полный набор безудержной русофобии», – заключил Трухачев.

    Напомним, во втором туре выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6%. Его соперник – лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион – получил 46,4%. Таковы результаты обработки 100% протоколов с более чем 20 тыс. избирательных участков.

    В Румынии Дан получил 55,16%, тогда как румынские диаспоры в целом отдали предпочтение Симиону – 55,86%. По данным Romania TV, румыны в США, Молдавии, Китае и России подавляющим большинством голосов проголосовали за мэра Бухареста, а в Западной Европе – за лидера AUR.

    Дан обещал бороться с коррупцией, увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% ВВП. Он поддерживает углубление связей Бухареста с ЕС и НАТО, высказывается за стратегическое партнерство с США и улучшение отношений Вашингтона и Брюсселя. Также политик является сторонником помощи Украине и наращивания санкционного давления на Россию.

    Симион уже признал свое поражение. «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – указал он, пообещав продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем известен Дан, с помощью каких хитростей он в итоге смог победить и какими последствиями это может грозить Евросоюзу в целом.

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    19 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о встрече лидеров России и США сейчас не ведутся.

    Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент не готовится, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности организации переговоров между двумя лидерами. «Нет, сейчас не готовится», – сообщил Песков, комментируя потенциальную встречу Путина и Трампа.

    Ранее в Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17:00 по московскому времени.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что этот разговор поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    Евросоюз решил усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

    Кабмин ФРГ сообщил об усилении давления ЕС на Россию после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус заявил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    После беседы с Путиным Трамп провел дополнительное обсуждение ситуации с рядом европейских партнеров. Среди собеседников оказались президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

    Корнелиус отметил, что европейские лидеры единогласно решили усилить давление на Россию с помощью новых санкций. Как пояснил пресс-секретарь, соответствующее заявление распространила пресс-служба правительства Германии.

    Разговор Путина и Трампа длился более двух часов, сообщил российский президент. В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к давлению и считает западные санкции неэффективными. Путин ранее отмечал, что политика Запада направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление России, а сами санкции нанесли ущерб мировой экономике и затронули миллионы людей.

    Ранее президенты России и США провели телефонный разговор и обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил европейским лидерам о якобы немедленном начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня. Дональд Трамп также отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между США и Россией при условии окончания конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    19 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    NYT: Телефонный разговор Путина и Трампа продолжается

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону продолжаются, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом.

    Газета ссылается на заявление Белого дома, который подтвердил факт продолжающейся беседы. «Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Других подробностей о содержании разговора или его возможной продолжительности не приводится.

    Ранее президенты России и США начали телефонную беседу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа.

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    19 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп пообещал ЕС «немедленный старт» переговоров России и Украины

    Трамп сообщил лидерам ЕС о «немедленном» начале переговоров Москвы и Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом.

    «Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, он сообщил об этом лидерам стран ЕС и главе киевского режима, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что сразу после беседы с Путиным он связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    В понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой глава российского государства говорил из Сочи.

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    20 мая 2025, 02:27 • Новости дня
    В Мариуполе найдены новые тайники с оружием боевиков

    Мэр сообщил о выявлении схронов украинских боевиков в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе по-прежнему выявляют схроны с оружием и боеприпасами, оставленные украинскими боевиками, несмотря на прошедшие с освобождения три года.

    О сохранении угрозы, связанной с тайниками с оружием, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун, передает РИА «Новости».

    По его словам, военные действия не ведутся вблизи города, а силовые структуры обеспечивают высокий уровень безопасности.

    «До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем – на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все», – заявил Моргун.

    Мариуполь находится на юге ДНР на побережье Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. Власти подчеркивают, что продолжающаяся работа силовых структур помогает поддерживать стабильность и безопасность жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Рыбка рассказал, что современную западную технику при обороне Мариуполя получили только бойцы «Азова» и отдельные пехотные части, а морпехи продолжали использовать советские машины.

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    20 мая 2025, 02:16 • Новости дня
    СМИ сообщили о почти 5 млн выплате семье Эшли Бэббит

    США решили выплатить семье Эшли Бэббит компенсацию за гибель в Капитолии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти согласились выплатить родственникам погибшей при штурме Капитолия Эшли Бэббит почти 5 млн долларов в качестве компенсации.

    Как передает ТАСС, администрация США выплатит почти 5 млн долларов семье ветерана ВВС Эшли Бэббит, убитой полицией во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Газета The Washington Post отмечает, что средства пойдут на урегулирование иска, поданного родственниками Бэббит в начале 2024 года, в котором они требовали 30 млн долларов.

    По данным источников издания, около трети полученной суммы будет направлено на оплату услуг адвокатов. Эшли Бэббит была смертельно ранена при попытке пройти в вестибюль палаты представителей, когда сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов.

    Во время событий 6 января 2021 года полиция застрелила Бэббит, а также были зафиксированы еще несколько смертей по медицинским причинам. Позже сотрудник полиции также скончался после столкновений. Трамп летом 2021 года заявлял: «Полиция Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов», считая убийство Бэббит неоправданным. В августе 2021 года полиция Капитолия оправдала действия полицейского, застрелившего ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу минюста США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия.

    Первые осужденные участники штурма, братья Эндрю и Мэттью Валентин, вышли на свободу после указа президента США Дональда Трампа о помиловании 1,5 тыс. человек. В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого также помиловал Дональд Трамп после штурма Капитолия.

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    19 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня Путиным и Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали сроки возможного прекращения огня

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали конкретные сроки возможного прекращения огня на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, тема временных рамок по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной не поднималась. Хотя американский президент выразил заинтересованность в скорейшем достижении каких-либо договоренностей, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

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    19 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Путин и Трамп обращались друг к другу по имени во время разговора

    Путин и Трамп обращались друг к другу по имени во время разговора и не хотели класть трубку

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора называли друг друга по имени, оба лидера не хотели завершать общение и не спешили класть трубку, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что президенты во время разговора называли друг друга «Дональд» и «Владимир», передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что разговор был искренним, откровенным и доверительным. Он добавил, что лидеры часто отходили от основных тем, но неизменно возвращались к вопросам двусторонних отношений и обсуждению возможного урегулирования ситуации на Украине.

    По словам помощника президента, телефонный разговор оказался особенно продолжительным. Ушаков подчеркнул, что ни Путин, ни Трамп не хотели завершать беседу и первыми класть трубку. Причиной длительности беседы он также назвал многочисленные отступления и необходимость перевода.

    Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу в понедельник.

    Владимир Путин разговаривал с Трампом из Сочи. Президент России назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

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