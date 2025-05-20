Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине

Трамп выразил уверенность в будущих переменах по украинскому урегулированию

Tекст: Денис Тельманов

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о своей уверенности в предстоящих заметных изменениях по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

По словам Трампа, «что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю». Такое заявление он сделал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о содержании беседы с Владимиром Путиным.

Трамп также обозначил, что если существенного прогресса на Украине достигнуто не будет, Соединенные Штаты передадут ведущую роль в урегулировании европейским странам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между Россией и США при условии окончания конфликта на Украине.

Президенты России и США в телефонном разговоре рассмотрели возможность нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны. В ходе разговора они также обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.