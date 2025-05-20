  • Новость часаЗеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
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    Россияне выбрали настоящих друзей
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «9 на 9»
    Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского
    Финские таможенники попросили открыть границы с Россией
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    Песков опроверг обсуждение изменений в Конституции
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    Депутат Буцкая попросила проверить детское питание Nestle в России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    20 мая 2025, 00:38 • Новости дня

    Трамп после разговора с Путиным анонсировал изменения по Украине

    Трамп выразил уверенность в будущих переменах по украинскому урегулированию

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент после телефонного контакта с российским лидером подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на Украине.

    После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о своей уверенности в предстоящих заметных изменениях по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, «что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю». Такое заявление он сделал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о содержании беседы с Владимиром Путиным.

    Трамп также обозначил, что если существенного прогресса на Украине достигнуто не будет, Соединенные Штаты передадут ведущую роль в урегулировании европейским странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным отметил перспективы масштабного экономического сотрудничества между Россией и США при условии окончания конфликта на Украине.

    Президенты России и США в телефонном разговоре рассмотрели возможность нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны. В ходе разговора они также обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    19 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке

    Ульянов прокомментировал признание Дурова о давлении французской разведки

    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    @ Министерство иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова о запросе французской разведки вмешаться в румынские выборы.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова в том, как французская разведка пыталась заставить его вмешаться в румынские выборы, и признался, что прежде думал о предпринимателе иначе.

    «Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», – написал дипломат в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

    Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.

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    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

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    19 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Премьер Испании сравнил Россию и Израиль в рамках «Евровидения»
    Премьер Испании сравнил Россию и Израиль в рамках «Евровидения»
    @ David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава испанского правительства уверен, что Израиль не должен был участвовать в европейском песенном конкурсе на фоне действующих решений о дисквалификации.

    Глава испанского правительства Педро Санчес выразил мнение о недопустимости двойных стандартов в культуре, передает ТАСС.

    Он отметил, что после начала спецоперации на Украине Россию попросили отказаться от международных состязаний, поэтому Израиль также не должен был участвовать в «Евровидении-2025». Санчес заявил: «Потому что мы не можем допустить двойных стандартов, даже в культуре».

    Победу в этом году одержал австрийский исполнитель Йоханнес Питч (JJ). Решением Европейского вещательного союза Россия с 2022 года отстранена от конкурса, однако в 2025 году в Москве пройдет возрожденное «Интервидение».

    Среди стран ЕС Испания занимает жесткую позицию в отношении Израиля на фоне обострения ближневосточного конфликта. Санчес 17 мая объявил о намерении Мадрида предложить Международному суду ООН рассмотреть вопрос о доступе гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие участники «Евровидения» потребовали от организаторов конкурса отстранить Израиль от участия. Организаторы конкурса в Базеле запретили артистам использовать флаг Евросоюза на сцене, разрешив демонстрировать его только зрителям.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    19 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.

    Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

    Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

    Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.

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    19 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы

    Маск сделал репост и комментарий к сообщению Дурова о выборах в Румынии

    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на сообщения сооснователя Telegram Павла Дурова о том, как его пытались заставить вмешаться в румынские выборы и ограничить политическую активность консерваторов на платформе.

    Маск сделал репост сообщений Дурова на свою страницу в соцсети Х, добавив к ним реплику: «Слушайте! Слушайте!»

    По словам Дурова, западноевропейское правительство попросило «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, ограничив их возможности в Telegram.

    «Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами», – написал Дуров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Никушор Дан, мэр Бухареста, победил на выборах президента Румынии, согласно официальным подсчетам 99% бюллетеней.


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    19 мая 2025, 12:52 • Новости дня
    Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
    Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в Запорожской области задержали 14-летнюю девочку-подростка по подозрению в убийстве другой семилетней девочки, нападавшая созналась сразу в нескольких убийствах, сообщил Следственный комитет России.

    Подозреваемая проживает в Бердянске, согласно версии следствия, она пригласила свою жертву прогуляться в сторону лесополосы 16 мая, в ходе прогулки она несколько раз ударила девочку молотком по голове, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Пострадавшая умерла на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

    На допросе задержанная заявила еще о нескольких жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Криминалисты проводят работу по поиску иных потерпевших. Назначены несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические.

    Ранее в мае в Перми 16-летний подросток напал с ножом на своих родственников в квартире, его подозревают в убийстве своего дяди и бабушки.

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    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

    Коментарии (62)
    19 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»

    Президент Финляндии Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»

    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что экономика России сейчас якобы уступает по объему даже Италии, сообщает The Guardian.

    Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора 17 мая пытался убедить президента США Дональда Трампа, что Россия больше «не является великой державой», передает Ura.Ru.

    Стубб отметил, что экономика России якобы уступает по размеру экономике Италии и лишь немного превосходит экономику Испании, а в 2025 году ключевая ставка в России превышает 20%, а резервы, по его словам, существенно истощены.

    В ходе выступления на конференции имени Леннарта Мэри Стубб также подчеркнул, что Россия три года «хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности», но в этом году Москва продвинулась всего лишь на один процент.

    По мнению Стубба, Россия «больше не та страна, которую можно считать большой державой».

    Финский президент обратил внимание, что взгляды Трампа во многом соответствуют эпохе XIX века и концепции великих держав. Стубб подчеркнул важность убеждения Трампа в преимуществах свободной торговли и единых правил над политикой двусторонних сделок. Он также заявил, что задача Европы – доказать свою серьезность в вопросах безопасности и быть поставщиком, а не потребителем обороны.

    По словам Стубба, он использовал личное влияние в разговоре с Трампом, поскольку экс-президент США прислушивается к мнению немногих иностранных лидеров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом.

    Стубб ранее предостерег Киев от территориальных уступок Москве по примеру своей страны.

    Эксперты объяснили опасения Финляндии относительно возможных территориальных уступок Украины России.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 04:55 • Новости дня
    Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
    Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
    @ IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Румынии на выборах президента подсчитаны 100% голосов избирателей. Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион признал победу своего соперника – мэра Бухареста Никушора Дана.

    «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – приводит слова Симиона РИА «Новости».

    Он обещал продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения».

    После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у Симиона – 46,40%.

    После 92,4% подсчитанных голосов ЦИК уже объявил Дана «математическим» победителем второго тура, поскольку он набрал больше 50% от общего числа голосов, передает ТАСС.

    На избирательных участках за границей ситуация была иной: среди румын, голосовавших в диаспоре, Симион набрал больше голосов, чем Дан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Дан объявил о своей победе. Выборы в Румынии прошли на фоне политического кризиса, спровоцированного отменой результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джеорджеску.

    Коментарии (7)
    19 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова на День музеев

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова
    @ Синдеев Владимир/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день музеев жители Киева массово посетили дом-музей Михаила Булгакова, несмотря на давление украинских властей.

    В пресс-службе музея Булгакова сообщили о многочасовой очереди из желающих посетить экспозицию в честь Международного дня музеев. Фото длинной очереди были опубликованы на странице музея в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    В апреле петиция о демонтаже памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве набрала на сайте горсовета необходимые для ее рассмотрения властями 6 тыс. голосов. В петиции содержится призыв переименовать одноименный киевский Литературно-мемориальный музей, а также демонтировать памятник писателю, мемориальную доску на доме № 13 на Андреевском спуске.

    Ранее в Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.

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