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    19 мая 2025, 21:46 • Новости дня

    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «9 на 9»

    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «9 на 9»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели вопрос нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры обеих стран в ходе телефонной беседы затронули тему обмена граждан, находящихся в заключении. Ушаков заявил: «Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. <…> Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», передает ТАСС.

    Кроме того, во время разговора Путина и Трампа значительное внимание было уделено ситуации на Украине, где обсуждались многочисленные детали и нюансы.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом

    Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после новости о его диагнозе

    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение об онкологическом диагнозе Джо Байдена, выразив сочувствие его семье и пожелав скорейшего выздоровления своему предшественнику.

    Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу онкологического диагноза Джо Байдена, написав в социальной сети Truth Social свои пожелания.

    «Меланья и я опечалены известием о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», – написал Трамп.

    Кроме него множество соратников-демократов и республиканцев в соцсетях выражают поддержку и сочувствие бывшему американскому лидеру, сообщил телеканал ABC News.

    К примеру экс-вице-президент Камала Харрис отметила, что Джо боец и обязан справиться, нынешний госсекретарь Марко Рубио всей семьей молится за здоровье экс-лидера страны, губернаторы ряда штатов пишут о стойком характере Байдена, который не позволит ему дать слабину перед новым вызовом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

    Коментарии (6)
    19 мая 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков назвал время разговора Путина и Трампа

    Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа в 17.00 мск

    Песков назвал время разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17.00 по московскому времени.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: «В 17.00 [мск] состоится телефонный разговор с Трампом». Другие подробности относительно повестки или тем обсуждения пока не приведены, передает ТАСС.

    По его словам, разговор особенно важен после состоявшихся в Стамбуле переговоров. Он добавил, что по завершении беседы Кремль предоставит максимально возможную информацию о ее итогах.

    Возможная встреча Путина и Трампа будет зависеть от сроков, которые определят сами лидеры. Песков подчеркнул, что «два президента принимают решения», а дальнейшая подготовка будет подстраиваться под обозначенные ими даты.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор Трампа и Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

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    19 мая 2025, 13:24 • Новости дня
    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

    Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В прямом эфире украинского телемарафона случилась оговорка, когда ведущая Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины.

    Ведущая телемарафона на Украине Ольга Бутко в прямом эфире по ошибке назвала Владимира Путина президентом Украины, сообщает «Российская газета». Ошибка произошла во время анонса новости о телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским президентом.

    «Меня зовут Ольга Бутко, начинаем. Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», – произнесла ведущая в эфире. После этого она запнулась, прозвучали нечленораздельные звуки, и только затем Ольга Бутко поправилась, произнеся имя Владимира Зеленского.

    Инцидент быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях и попал в эфир Telegram-каналов. Видео с фрагментом оговорки распространил канал Mash.

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    19 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу, сообщил источник в Белом доме.

    Путин и Трамп приступили к разговору, заявил собеседник Reuters.

    Напомним, Кремль объявлял о предстоящем телефонном разговоре между Путиным и Трампом.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что беседа поможет продвинуться в урегулировании на Украине.

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    19 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом

    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

    Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».

    Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.

    По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

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    19 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи

    Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»

    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
    @ sirius-ft.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.

    Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.

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    19 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о встрече лидеров России и США сейчас не ведутся.

    Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент не готовится, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности организации переговоров между двумя лидерами. «Нет, сейчас не готовится», – сообщил Песков, комментируя потенциальную встречу Путина и Трампа.

    Ранее в Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17:00 по московскому времени.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что этот разговор поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    19 мая 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран

    Путин подписал указ о мониторинге вреда России со стороны зарубежных государств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России вводится государственный мониторинг ущерба, который стране наносят зарубежные государства, организации и их представители, а вести эти данные поручено органам прокуратуры.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, который причиняется России зарубежными государствами, иностранными организациями, а также гражданами, действующими в их интересах, передает ТАСС.

    Генеральной прокуратуре поручено в течение одного месяца утвердить порядок ведения мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений о причиненном вреде и определить состав необходимых данных.

    Документ был официально опубликован на портале правовой информации.

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    19 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Россия выступает за мирное урегулирование на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир, необходимо определить эффективные пути достижения этого мира.

    «Президент Соединtнных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», – рассказал Путин, передает официальный сайт Кремля.

    Ранее Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине. Кроме того, Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

    Коментарии (2)
    19 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    NYT: Телефонный разговор Путина и Трампа продолжается

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону продолжаются, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом.

    Газета ссылается на заявление Белого дома, который подтвердил факт продолжающейся беседы. «Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Других подробностей о содержании разговора или его возможной продолжительности не приводится.

    Ранее президенты России и США начали телефонную беседу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа.

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    19 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин утвердил рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для координации усилий по вопросам воспитания подрастающего поколения президент России Владимир Путин утвердил создание специальной межведомственной группы.

    Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин утвердил создание межведомственной рабочей группы, занимающейся вопросами воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

    Группу возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями назначены помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    В задачи группы войдет координация усилий различных ведомств по развитию и совершенствованию системы воспитания молодежи в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда обсудили вопросы трудовой занятости подростков. Участники форума подняли темы карьерных ожиданий молодежи. Также специалисты рассмотрели вопросы профориентации школьников.

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    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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