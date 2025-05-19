Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»
Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.
Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.