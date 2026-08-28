Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga
Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga
Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.
Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».
Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».
После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.
Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»