Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

Tекст: Катерина Туманова

Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»