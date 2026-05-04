Путин продлил срок службы главе Росфинмониторинга Чиханчину

Путин продлил полномочия главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина до 2027 года
Российский лидер Владимир Путин принял решение о продлении срока полномочий директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Соответствующий указ главы государства уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».
Срок государственной гражданской службы руководителя ведомства официально увеличен до 17 июня 2027 года.
«В соответствии с ч. 1 ст. 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2027 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу», – говорится в тексте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с главой Росфинмониторинга президент России отметил рост коррупционных расчетов в криптовалюте.