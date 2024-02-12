Искусственный интеллект для агитации на выборах оставили вне закона

В правительстве не поддержали проект о применении ИИ для агитации на выборах

Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство России не поддерживает законопроект, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В тексте указывается, что применяемые в проекте термины и понятия не соответствуют терминологии федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Авторы законопроекта указали, что принятие федерального закона позволит сократить расходы на предвыборную агитацию. Но при этом избирательное законодательство не имеет запрета на программное обеспечение для агитации, подчеркивается в отзыве. «Таким образом, приведенный довод является необоснованным», – отмечается в документе.

Документ внесли в Госдуму в октябре 2023 года, он предлагает снять ограничения по использованию ИИ для предвыборной агитации.