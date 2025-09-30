Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Путин подписал указ об особом порядке продажи федерального имущества
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок продажи федерального имущества, передает ТАСС.
Документ принят на фоне санкционного давления и, как отмечается в преамбуле, связан с «недружественными действиями западных стран». Новый механизм продажи предназначен для защиты национальных интересов России.
Согласно указу, продажа федерального имущества теперь может проходить по специальным правилам в случаях, которые определит президент.
«Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее – федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей», – говорится в документе.
