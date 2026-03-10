ВОЗ сообщила о расследовании применения фосфорных снарядов в Ливане

Tекст: Ольга Иванова

ВОЗ изучает сообщения об использовании израильскими ВВС снарядов с фосфором в Ливане, передает РИА «Новости». Представитель организации в Ливане доктор Абдинасир Абубакар заявил: «Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей».

По данным организации Human Rights Watch, 3 марта ЦАХАЛ применил запрещённые боеприпасы над жилыми домами в Йоморе, что на юге Ливана. Абубакар отметил, что некоторые районы, где могли использовать такие снаряды, планировали эвакуировать, однако многие местные жители решили остаться дома.

Доктор подчеркнул, что жители этих районов «могут находиться в зоне риска заражения белым фосфором». На данный момент продолжается мониторинг ситуации и взаимодействие с медицинскими учреждениями региона для выявления возможных пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по командным центрам и инфраструктуре «Хезболлах» у поселка Ансар в Ливане в ответ на ракетные атаки. Израильская авиация ранее атаковала ключевой объект командования «Хезболлы» на юге Ливана. Армия обороны Израиля ударила по командному центру и оружейным складам движения в пригороде Бейрута.