Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном

NYT: Первая неделя конфликта с Ираном обошлась Вашингтону в 6 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Представители Пентагона сообщили конгрессу, что первая семидневка конфликта обошлась бюджету примерно в 6 млрд долларов, пишет The New York Times.

Из этой суммы около 4 млрд долларов пришлось на боеприпасы, прежде всего на ракеты, использовавшиеся для отражения иранских атак.

«Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа», – отмечает издание.

Союзники нанесли около 4 тыс. ударов по целям, включая ракетные позиции и штабы, однако Тегеран сохранил значительный военный потенциал. По оценкам разведки, у Ирана осталась примерно половина ракетного арсенала и большая часть беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль совместно напали на Иран 28 февраля. В первый день конфликта при ударе по школе погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Тегеран уведомил страны региона о планах атаковать американские базы на их территории.