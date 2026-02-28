Саудовская Аравия осудила удары Ирана по странам региона

Саудовская Аравия потребовала принять меры против Ирана из-за атак

Tекст: Мария Иванова

Министерство иностранных дел королевства выпустило специальное заявление по поводу инцидента, передает ТАСС.

«Саудовская Аравия решительно осуждает нарушение Ираном суверенитета Бахрейна, Иордании, Катара и Кувейта и объявляет о своей солидарности с этими странами», – говорится в документе.

В ведомстве также обратились к мировому сообществу с настойчивым призывом принять необходимые меры в отношении Тегерана. Саудовские дипломаты подчеркнули, что подобные агрессивные шаги создают прямую угрозу безопасности и стабильности для всего ближневосточного региона.

Напомним, ранее в Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы.

Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана. Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Ранее высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при ударах по Израилю.

В субботу США и Израиль атаковали Иран.