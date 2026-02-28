  • Новость часаРоссия осудила удары США и Израиля по Ирану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    Иран атаковал базы США в семи странах
    Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 40 девочек
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    40 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    28 февраля 2026, 14:09 • Новости дня

    Саудовская Аравия осудила удары Ирана по странам региона

    Саудовская Аравия потребовала принять меры против Ирана из-за атак

    Tекст: Мария Иванова

    Эр-Рияд выступил с жестким осуждением иранских ударов по Бахрейну, Иордании, Катару и Кувейту, заявив о полной солидарности с пострадавшими странами.

    Министерство иностранных дел королевства выпустило специальное заявление по поводу инцидента, передает ТАСС.

    «Саудовская Аравия решительно осуждает нарушение Ираном суверенитета Бахрейна, Иордании, Катара и Кувейта и объявляет о своей солидарности с этими странами», – говорится в документе.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты

    В ведомстве также обратились к мировому сообществу с настойчивым призывом принять необходимые меры в отношении Тегерана. Саудовские дипломаты подчеркнули, что подобные агрессивные шаги создают прямую угрозу безопасности и стабильности для всего ближневосточного региона.

    Напомним, ранее в Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы.

    Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана. Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Ранее высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при ударах по Израилю.

    В субботу США и Израиль атаковали Иран.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    Комментарии (13)
    27 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию

    Российские фехтовальщики стали лидерами медального зачета юниорского первенства Европы в Тбилиси

    Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная России по фехтованию на юниорском первенстве Европы в Тбилиси завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, став первой в медальном зачете.

    Российская команда стала победителем медального зачета юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси. Россияне завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Второе место заняли спортсмены из Италии, а третье – представители Франции, передает ТАСС.

    Чемпионами стали саблистка Карина Таллада, а также женская и мужская сборные России по сабле. Серебро досталось саблисту Ярославу Борисову. Бронзовые награды завоевали шпажист Роман Селютин, саблистка Александра Михайлова, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская команда России по рапире.

    Российские фехтовальщики выступали на турнире под национальным флагом, а в честь их побед звучал государственный гимн России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого саблистка Александра Михайлова одержала победу на этапе Гран-при в Тунисе. А в апреле 2025 года Михайлова завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Китае.

    Напомним, в марте 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских спортсменов до командных соревнований среди юниоров в нейтральном статусе.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 19:01 • Новости дня
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС

    Астронавт Финке рассказал о первой в истории МКС медэвакуации

    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    @ John Raoux/AP/TASS

    Астронавт Майк Финке признался, что именно он перенес неотложный медицинский инцидент на борту Международная космическая станция, из-за которого в январе была проведена первая в истории станции медицинская эвакуация.

    Ранее NASA сообщило о переносе выхода в открытый космос из-за «медицинской ситуации» с одним из членов экипажа, а затем объявило о досрочном возвращении миссии Crew-11. 15 января корабль приводнился у побережья Сан-Диего, после чего астронавтов доставили в Scripps Memorial Hospital La Jolla.

    В опубликованном на сайте NASA заявлении Финке рассказал: «7 января, находясь на борту Международной космической станции, со мной случился медицинский инцидент, потребовавший немедленного внимания со стороны моих товарищей по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и рекомендациям наших летных хирургов NASA, мое состояние быстро стабилизировалось».

    По его словам, после дополнительной оценки было принято решение о досрочном возвращении. «Это была не чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план, позволивший воспользоваться возможностями расширенной медицинской визуализации, недоступной на станции», – отметил он.

    Астронавт добавил, что чувствует себя хорошо и проходит стандартную послеполетную реабилитацию в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. «Космический полет – это невероятная привилегия, и иногда он напоминает нам, насколько мы люди. Спасибо всем за поддержку», – подчеркнул Финке.

    Как пояснила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в комментарии изданию Futurism, решение назвать имя принял сам астронавт. По ее словам, с учетом медицинской тайны и чувствительности ситуации, агентство не могло раскрывать такие детали без согласия участника. Стивенс также предположила, что Финке мог пойти на этот шаг, чтобы защитить коллег от спекуляций и конспирологических теорий в интернете. По ее оценке, добровольное признание могло быть попыткой снизить волну слухов вокруг других членов экипажа.

    При этом характер самого медицинского инцидента по-прежнему не раскрывается. В NASA подчеркивают, что астронавт имеет полное право не публиковать подробности о состоянии здоровья. Однако с учетом публичности профессии и того факта, что речь идет о первой в истории МКС медицинской эвакуации, интерес к обстоятельствам произошедшего остается высоким. Пока неизвестно, намерен ли Финке раскрывать дополнительные детали произошедшего.

    Ранее космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    Комментарии (15)
    27 февраля 2026, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства и планирует сосредоточиться на развитии международной компании Nebius Group с капитализацией около 25 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Аркадий Волож, сооснователь «Яндекса», перестал быть гражданином России, передает РБК со ссылкой на Bloomberg. На этой неделе предпринимателю было подтверждено прекращение гражданства. Согласно источнику агентства, теперь Волож намерен развивать свою голландскую компанию Nebius Group N.V.

    У миллиардера остался израильский паспорт, а состояние предпринимателя оценивается в 3,3 млрд долларов по данным Bloomberg Billionaires Index. Рыночная капитализация Nebius выросла почти втрое за последний год и достигла около 25 млрд долларов. Семья Воложа владеет примерно 13% компании.

    Nebius Group раньше была нидерландской Yandex N.V. В 2024 году компания разделила российские и международные активы: российские перешли к Яндексу, а международные остались за Yandex N.V., которая позже сменила название на Nebius Group.

    Ранее Аркадий Волож заявил, что продажа российской части «Яндекса» и его отъезд были похожи на библейский исход из Египта.

    Напомним, Волож был исключен из антироссийского списка Европейского союза. Сообщалось, что бизнесмен занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну.

    Комментарии (38)
    27 февраля 2026, 20:08 • Новости дня
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепродуктопровода для транспортировки полуфабрикатов бензина и дизельного топлива в условиях энергетического давления со стороны Украины.

    Венгрия и Сербия договорились построить новый нефтепродуктопровод для поставок бензина и дизельного топлива. Как отметил после переговоров в Белграде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот проект дополняет уже сооружаемый нефтепровод между двумя странами. Ожидается, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в 2027-2028 годах, сообщает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что новая инфраструктура позволит быстрее транспортировать полуфабрикаты нефтепродуктов, что повысит надежность поставок топлива для Венгрии и Сербии. По его словам, рынки нефти, бензина и дизельного топлива Венгрии, Сербии и Словакии будут работать скоординированно, что «сделает нас гораздо более устойчивыми к шантажу украинского типа».

    Министр также напомнил, что в период санкций США против сербской компании NIS, венгерская компания MOL удвоила поставки топлива в Сербию. Теперь NIS, по его словам, готова в марте поставить 25 тыс. тонн дизельного топлива в Венгрию, чтобы повысить безопасность энергоснабжения страны. Сийярто заявил, что благодаря данным мерам страны смогут предотвратить возможные кризисы в поставках нефти и попытки вмешательства во внутренние процессы Венгрии со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины. Ранее власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Также венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход Украины.

    Комментарии (11)
    28 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ирану

    Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану

    Израиль нанес удар по Ирану
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.

    О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».

    В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

    На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.

    Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.

    Комментарии (28)
    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (33)
    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    Комментарии (12)
    27 февраля 2026, 17:52 • Новости дня
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ

    Профессор Чэнь Цюфань: ИИ изменит рынок труда в ближайшие десять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперт в области социологии Чэнь Цюфань подчеркнул, что искусственный интеллект уже меняет рабочие процессы и требует от людей развития уникальных навыков и личных качеств.

    На сайте Национального центра «Россия» вышел новый эпизод подкаста «OD в эфире». Ведущим стал заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, а гостем – профессор социологии Чэнь Цюфань, который поделился своим взглядом на влияние искусственного интеллекта на общество, образование и рынок труда.

    Чэнь Цюфань отметил, что ИИ уже трансформирует повседневную жизнь и профессиональную среду, а в ближайшие 5–10 лет может существенно изменить структуру занятости. Он подчеркнул, что важнее всего сегодня обучать людей грамотности в области искусственного интеллекта, но не в плане программирования, а формирования правильного мышления и взаимодействия с технологиями.

    «Искусственный интеллект не может научить рассудительности, принятию решений или привить хороший вкус. Это так называемые метанавыки, которые формируются годами практики, ежедневным совершенствованием и повторением», – сказал Чэнь Цюфань. По его словам, развитие этих качеств позволяет человеку интуитивно различать правильные и ошибочные решения, а такие навыки не преподаются в школах.

    Профессор подчеркнул, что ИИ уже превратился в повседневный инструмент работы и в перспективе ближайших 5–10 лет способен заметно перекроить рынок труда: значительная часть однотипных офисных специальностей может уйти в прошлое, а профессиональные траектории потребуют пересмотра. Он отметил, что устойчивость в новых условиях будут определять глубокая профессиональная компетенция и развитые личные качества.

    В подкасте Максим Орешкин и Чэнь Цюфань также затронули вопросы внедрения искусственного интеллекта в медицине, угрозы концентрации технологий в руках ограниченного круга игроков и важность международного взаимодействия для формирования открытой и многополярной ИИ-среды. Особый акцент был сделан на значении культуры и научной фантастики как способа осмысления грядущих перемен: через нарративы общество учится принимать трансформации и выстраивать доверие между людьми, государствами и технологиями.

    Выпуск подкаста записан в рамках Январских Экспертных диалогов – серии мероприятий Открытого диалога, инициированных Национальным центром «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при поддержке Администрации президента РФ.

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские власти начали подготовку к масштабному военному ответу после атак на Тегеран и другие города.

    Иран готовится к нанесению сокрушительного удара в ответ на атаку Израиля, к которой, как предполагается, присоединились США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки. В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов.

    Комментарии (20)
    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (15)
    28 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

    Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

    В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».

    Комментарии (8)
    27 февраля 2026, 15:22 • Новости дня
    СМИ: Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой

    СМИ: Эпштейн обсуждал связи бойфренда модели Коршуновой с ее смертью

    СМИ: Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Файлы из переписки Эпштейна раскрывают детали обсуждений трагической гибели модели Русланы Коршуновой и возможную роль ее бывшего парня, отмечают информагентства.

    В документах, связанных с покойным скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружились обсуждения обстоятельств смерти топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, погибшей на Манхэттене в 2008 году, пишет РИА «Новости».

    В переписке партнер Эпштейна Рамси Элкхоли неоднократно упоминал бывшего бойфренда Коршуновой, который, по его словам, был рядом с моделью перед ее смертью, сопровождал мать девушки в полицию и всячески предлагал помощь.

    В письме от 2011 года Элкхоли пишет Эпштейну, что тот же парень избил другую модель, Регину, угрожал ей и обвинял в употреблении наркотиков. Эпштейн уточняет, что речь идет о бывшем парне Коршуновой, на что Элкхоли подтверждает этот факт.

    Элкхоли в одном из писем Регине заявил, что прекращает с ней сотрудничество из-за опасений повторения трагедии, подобной смерти Коршуновой, и связывает это с поведением ее бойфренда. В переписке 2010 года сам Эпштейн утверждал, что Коршунова погибла «главным образом по вине своих бойфрендов».

    В файлах также упоминается, что Элкхоли и Эпштейн обсуждали приобретение агентств и проведение конкурсов для расширения круга знакомств с молодыми моделями, что позволило бы легально приглашать девушек в США по визам моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известная модель из Казахстана Руслана Коршунова погибла в Нью-Йорке 29 июня 2008 года, выпав из окна 9-го этажа. Девушку похоронили в Москве спустя неделю после трагедии.

    Ранее в рассекреченных материалах дела Джеффри Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова. Также Эпштейн, согласно данным Минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и рассматривал анкеты местных девушек.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, заявило РИА Новости командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, передает РИА Новости со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представитель военного руководства страны заявил: «Атаковав Иран, Израиль ошибся в расчетах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Израиль закрыл небо после атаки на Иран. В Тегеране произошла серия взрывов после ударов Израиля.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Комментарии (7)
    Главное
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия
    В Финляндии признали экономический кризис из-за закрытия границы с Россией
    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой
    В Москве запретили песню за унижение российских военных
    Жители Боливии бросились собирать деньги с разбившегося самолета ВВС
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации