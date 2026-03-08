Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.0 комментариев
Удар Израиля по югу Ливана унес жизни 19 человек
При израильском налете на юге Ливана погибли 19 мирных жителей
На юге Ливана израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек, включая женщин и детей.
Израильская армия нанесла удар по провинции Набатия, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, передает ТАСС.
Согласно поступившей информации, большинство жертв этой атаки составляют мирные жители, преимущественно женщины и несовершеннолетние.
Снаряды попали в жилое здание, которое оказалось полностью разрушено в результате мощного взрыва. В настоящий момент на месте трагедии продолжают работать экстренные службы. Спасатели разбирают завалы в поисках выживших и извлекают тела погибших.
Ранее министерство здравоохранения Ливана обнародовало сведения о гибели 123 человек из-за израильской агрессии.
ВВС Израиля нанесли удары по южным районам Ливана и пригородам Бейрута.