Сотни истребителей Израиля атаковали ключевые ракетные объекты Ирана
ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по производству ракет в Парчине и Шахруде
Израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала два стратегически важных объекта по производству баллистических ракет, расположенных на иранской территории, передает РИА «Новости». Пресс-служба военных подтвердила проведение операции в субботу.
«Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского… режима по производству баллистических ракет и другого вооружения. Эти объекты расположены в районах округа Парчин и города Шахруд», – говорится в сообщении.
Ранее Израиль заявлял, что нанес удар по подземному бункеру с запасами баллистических ракет.
Армия обороны Израиля сообщила о поражении оперативного штаба ВВС КСИР в Тегеране.
За последние двое суток ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов в Иране.