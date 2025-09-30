Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

Tекст: Ирма Каплан

«Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии. Но раскрыть детали в компании отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной», – пишет издание.

В пояснительной записке сказано, что поступления от продажи имущества из федеральной собственности возрастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации «Союзмультфильма».

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов оценил в не менее 1,2-1,3 млрд рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский суд ранее отказал киностудии «Союзмультфильм» в защите авторских прав на Чебурашку. Российский суд также отказал «Союзмультфильму» во взыскании компенсации за использование образа Чебурашки. При этом киностудия «Союзмультфильм» взыскала 100 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя за продажу продукции с изображением Чебурашки на маркетплейсе.