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Суд отказал «Союзмультфильму» во взыскании компенсации за Чебурашку
Арбитражный суд Брянской области отказал «Союзмультфильму» во взыскании 20 тыс. рублей с местного предпринимателя за продажу деревянной заготовки, сочтя ее несхожей с образом Чебурашки.
Арбитражный суд Брянской области отказал в удовлетворении иска АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к брянскому предпринимателю, передает РИА «Новости». Студия требовала взыскать 20 тыс. рублей компенсации за продажу деревянной заготовки, которую посчитала похожей на персонажа Чебурашка.
В пресс-службе суда пояснили, что, по мнению истца, продукция предпринимателя нарушала права на товарный знак «Чебурашка» и использовала элементы образа героя из мультфильма «Крокодил Гена».
Суд установил, что деревянная заготовка и зарегистрированный товарный знак имеют сходную форму, однако изображения отличаются по другим элементам. В результате суд пришел к выводу, что изделия не являются схожими и отказал в удовлетворении иска киностудии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киностудия «Союзмультфильм» потребовала от маркетплейсов убрать с продажи нелицензионные товары с изображением Чебурашки. Против «Союзмультфильма» подали иск на 4,8 млн рублей по делу о правах на персонажей «Простоквашино».