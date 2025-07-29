Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.2 комментария
«Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
Федеральный суд Нью-Йорка установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.
Суду предстоит рассчитать убытки, которые LaRubInt Corp. может требовать к возмещению в упрощенном порядке, передают «Ведомости».
Согласно материалам дела, три лицензионных соглашения были заключены в 2016 году, они предусматривали исключительные права LaRubInt Corp. на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки на различных территориях, включая Японию, Китай, Индию, США и Канаду.
За эти права компания заплатила 60 тыс. долларов. Однако LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания – Cheburashka Project LLP – также продает мерч с персонажами, несмотря на эксклюзивность соглашения.
Суд признал действительность подписанных соглашений и наличие убытков у истца.
«Союзмультфильм» заявил, что соблюдает российское законодательство и готов добровольно исполнить решение суда в случае его легализации в России. В киностудии уточнили, что на момент подписания контрактов LaRubInt Corp. была осведомлена о сложной ситуации с правами на Чебурашку в Японии.
Сейчас в России ведется следственная проверка в отношении подписанта договора от «Союзмультфильма» и неустановленных лиц со стороны LaRubInt Corp. Подробности не разглашаются в интересах следствия. Российские юристы отмечают, что для исполнения решения в России требуется его признание в суде. Следственная проверка может повлиять на взыскание убытков. Решение американского суда не затронет текущую дистрибуцию прав на персонажей Чебурашки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Брянской области отказал «Союзмультфильму» во взыскании 20 тыс. рублей с брянского предпринимателя за продажу деревянной заготовки, потому что изделие признали несхожим с образом Чебурашки.