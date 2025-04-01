Госдума разрешила регионам выкупать землю с недостроями

Tекст: Валерия Городецкая

Фонд может отказать в продаже, если ранее было решено завершить строительство на участке, либо если он включен в границы комплексного развития территорий, передает ТАСС.

Дополнительной причиной для отказа может стать проведение торгов или наложение ареста на имущество до поступления ходатайства от губернатора.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что нововведение нацелено на решение проблемы с брошенными стройками, которые портят облик города и занимают потенциально полезные территории. Он отметил, что после выкупа региональными властями участок может быть использован для строительства социально значимых объектов или озеленения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выделил, что прежний подход, в котором приоритет отдавался компенсации затрат Фонда, создал дефицит социальных объектов в микрорайонах с такими застройками. Он подчеркнул, что эта инициатива долгое время не получала одобрения в правительстве.

В марте в Твери сгорела недостроенная многоэтажка.