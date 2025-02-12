За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Путин поддержал доработку закона об охране Байкала
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу Бурятии по доработке законодательства об охране Байкала, что позволит решить проблемы защиты от пожаров и улучшить инфраструктуру без ущерба для природы.
Путин поддержал предложения главы Бурятии Алексея Цыденова о доработке закона «Об охране озера Байкал», передает РИА «Новости». Президент наложил резолюцию «согласен» и поручил принять законопроект в весеннюю сессию. Он подчеркнул важность недопущения использования норм закона для ущерба Байкалу.
Пресс-служба правительства республики уточнила, что новые нормы помогут защитить населенные пункты от лесных пожаров, улучшить строительство очистных сооружений и перевести земли под кладбища из лесного фонда.
Также предусмотрены ремонт дорог, строительные работы по укреплению селевых участков, подведение инфраструктуры к туристическим объектам и оформление земельных участков для многодетных семей, сирот и участников спецоперации. Изменения не затронут национальные парки и другие особо охраняемые территории.
Ранее прокуратура организовала проверку по факту установки статуи железного рыцаря на дне Байкала, позже железного рыцаря убрали со дна озера после резкой критики в соцсетях и вмешательства Байкальской прокуратуры.