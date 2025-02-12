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    Винер ушла с поста главного тренера сборной России по гимнастике
    Военкор обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Николаево-Дарьино
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
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    В Европе задумались о введении потолка цен на газ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    12 февраля 2025, 15:42 • Новости дня

    Путин поддержал доработку закона об охране Байкала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу Бурятии по доработке законодательства об охране Байкала, что позволит решить проблемы защиты от пожаров и улучшить инфраструктуру без ущерба для природы.

    Путин поддержал предложения главы Бурятии Алексея Цыденова о доработке закона «Об охране озера Байкал», передает РИА «Новости». Президент наложил резолюцию «согласен» и поручил принять законопроект в весеннюю сессию. Он подчеркнул важность недопущения использования норм закона для ущерба Байкалу.

    Пресс-служба правительства республики уточнила, что новые нормы помогут защитить населенные пункты от лесных пожаров, улучшить строительство очистных сооружений и перевести земли под кладбища из лесного фонда.

    Также предусмотрены ремонт дорог, строительные работы по укреплению селевых участков, подведение инфраструктуры к туристическим объектам и оформление земельных участков для многодетных семей, сирот и участников спецоперации. Изменения не затронут национальные парки и другие особо охраняемые территории.

    Ранее прокуратура организовала проверку по факту установки статуи железного рыцаря на дне Байкала, позже железного рыцаря убрали со дна озера после резкой критики в соцсетях и вмешательства Байкальской прокуратуры.

    11 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России
    Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures зарегистрировала товарный знак David Beckham в России, под которым планируется выпускать текстильные изделия, включая покрывала для мебели и спальные конверты для новорожденных.

    Заявка на регистрацию была подана 21 июня 2024 года, а официально зарегистрирована 7 февраля текущего года, передает ТАСС.

    Согласно данным из базы Роспатента, под брендом David Beckham в России могут производиться такие изделия, как покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.

    Ранее в России был зарегистрирован товарный знак немецкого производителя ликера Jаgermeister, который покинул российский рынок в ноябре 2022 года.

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    11 февраля 2025, 21:38 • Новости дня
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Владимира Зеленского о планах предложить Москве прямой обмен территориями.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    «Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    11 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов

    Экс-глава «АвтоВАЗа» Андерссон спрогнозировал возвращение зарубежных автобрендов в Россию

    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель «АвтоВАЗа» Бу Андерссон выразил уверенность в том, что европейские, американские, южнокорейские и японские автомобильные бренды не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся.

    «Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», – заявил Андерссон, передает «Комменсантъ».

    По его словам, российский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать, особенно в долгосрочной перспективе. Андерссон отметил, что, если бренды останутся в стороне слишком долго, они рискуют потерять свои позиции и уступить их более энергичным конкурентам, что может отразиться не только на российском, но и на мировом рынке.

    Он также подчеркнул, что предсказать точные сроки возвращения или форму, в которой бренды вернутся, сейчас сложно. Это может зависеть от различных факторов, включая международные отношения и экономические условия.

    Ранее японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем. Агентство DPA писало, что BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления поставок японских и европейских автомобилей в Россию, отметив, что официальных заявлений от автопроизводителей пока не последовало.

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    11 февраля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо количество мазута на пострадавшем в порту Усть-Луга танкере Koala

    Минтранс: Специалисты прорабатывают откачку 130 тыс. тонн мазута с танкера Koala в Усть-Луге

    Названо количество мазута на пострадавшем в порту Усть-Луга танкере Koala
    @ t.me/drozdenko_au_lo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки около 130 тыс. тонн мазута с иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе.

    По информации Минтранса, на борту танкера находится около 130 тыс. тонн мазута, в настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки – для этого в порт доставили насосы из Мурманска, передает ТАСС.

    Оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Параллельно специалисты осматривают танкер и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, а так как в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега.

    Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга на танкере «Коала» повреждено машинное отделение во время запуска двигателя, экипаж эвакуирован.

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    11 февраля 2025, 15:59 • Новости дня
    СК сообщил о новых фактах издевательств над пленными россиянами на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов, что является нарушением Женевской конвенции.

    Следователи СК России зафиксировали новые факты издевательств над российскими военнопленными со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что полученные данные свидетельствуют о систематическом нарушении украинской стороной Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

    Как уточнили в СК, российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили следователям о применении к ним физического насилия со стороны украинских боевиков. По их словам, члены украинских вооруженных формирований совершали такие преступления, получая от этого удовольствие.

    Один из военнослужащих рассказал, что после ранения в ближнем бою, он был захвачен в плен, где в СИЗО Харькова ему причиняли телесные повреждения. Там же его принуждали подписывать документы, дискредитирующие ВС России, и вступать в ряды территориальной обороны Украины. Другого пленного держали в яме и пытали, требуя сведения о российских вооруженных силах.

    Все данные, полученные следствием, будут приобщены к уголовному делу, возбужденному против украинских военных по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 356 УК РФ, касающейся применения запрещенных в вооруженном конфликте средств и методов.

    Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

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    12 февраля 2025, 13:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, но остается открытой для мирных переговоров по Украине.

    Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, передает ТАСС.

    Между тем, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Таким образом, Москва подтверждает свою давнюю позицию по территориальным вопросам и стремление к мирному разрешению конфликта на Украине, что было не раз озвучено на международной арене.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

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    11 февраля 2025, 20:04 • Новости дня
    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

    Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После начала действия антироссийских санкций экономика Калужской области находилась под большим давлением. Однако команда губернатора Владислава Шапши, представителя нового поколения управленцев, сумела решить многие возникшие проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

    «Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

    «Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

    «В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

    «Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

    «Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

    Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

    «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

    Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.

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    11 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Погибшего при спасении друга подростка из Курской области посмертно наградили

    Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области Артема Жердева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших» – 16-летний юноша погиб, спасая тонувшего в реке друга.

    Указ о награждении был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. По информации, предоставленной главой Октябрьского района Курской области Андреем Быковским, трагедия произошла 19 июня. Жердев, проходя мимо реки Сейм, увидел тонущего товарища и поспешил ему на помощь, передает РИА «Новости».

    Его друг не умел плавать и «всегда купался в одном месте, которое было не глубокое», сообщил Быковский. Но в этот раз он «отошел в сторону от ребят» и оказался захвачен течением. Жердев бросился спасать друга, но, несмотря на все его усилия, оба мальчика погибли.

    «Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят сломались. Ребята ушли под воду», – рассказал Быковский.

    Свидетели трагедии вызвали спасателей МЧС, но спасти подростков не удалось. Быковский отметил, что Жердев был известен как спокойный и ответственный школьник, планировавший поступить в железнодорожный техникум областного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне, когда резко выросло число утонувших детей в России по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года, МЧС сообщало, что чаще всего трагедии происходят, когда дети купаются в необорудованных местах.

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    12 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предпочитает сохранять конфиденциальность в дипломатических контактах для их эффективности, отметил глава МИД Сергей Лавров, комментируя освобождение американца Марка Фогеля.

    Лавров, отвечая на вопрос об освобождении гражданина США Марка Фогеля, подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности в дипломатических отношениях, передает ТАСС. Он объяснил, что данный подход отличается от практики Вашингтона, который решил публично объявить о результатах таких контактов.

    «Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.

    Освобождение Фогеля министр назвал «продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются». Лавров подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для более эффективной дипломатии.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, а также назвал обмен заключенными с США шагом к доверию.

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    12 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

    Tекст: Александра Юдина

    Дочь главного раввина России Берла Лазара в среду сыграет свадьбу с сыном главного раввина Одессы Авраама Вольфа в Израиле, сообщил источник.

    Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что жених и невеста – это Шолем Вольф и Ривка Лазар. О помолвке детей раввинов ранее информировал ряд израильских СМИ, передает РИА «Новости».

    Список приглашенных гостей не уточняется, но событие обещает привлечь внимание значительного количества представителей еврейских общин.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев.

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    11 февраля 2025, 20:51 • Новости дня
    В Москве состоялось чествование военных династий

    В Москве состоялась акция чествования военных династий

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась военно-патриотическая акция с чествованием военных династий, где выступили ветераны и представители Росгвардии и Минобороны России.

    В Москве в театре Российской Армии прошла военно-патриотическая акция «Встреча поколений защитников Отечества», сообщается на сайте Росгвардии. На мероприятии чествовали военные династии, включая ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Росгвардии и Минобороны России, а также воспитанников Московского президентского кадетского училища имени Шолохова.

    Участники акции перед началом встречи возложили цветы к памятнику генералиссимусу Суворову на Суворовской площади, памятникам воинам-десантникам и экипажу атомного подводного крейсера «Курск».

    От лица руководства ведомства начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Денис Ермаков вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач. Поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и подчеркнул значимость праздника, отметив, что военные династии всегда были гордостью страны.

    Ермаков отметил мужество и героизм военных династий, заявив: «Дети и внуки героев, воспитанные на примере судеб отцов, дедов и прадедов, привыкшие гордиться своими предками, в другой профессии себя уже не представляют». Он подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают миссию дедов и прадедов в борьбе с неонацизмом.

    Особое внимание на мероприятии было уделено военной династии Соболевых. Прапорщик Мария Соболева и ее сын Тимофей, воспитанник кадетского училища, представили Росгвардию. Глава семьи, офицер-политработник капитан Александр Соболев, в настоящее время находится на служебной командировке в зоне специальной военной операции.


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    12 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    МИД: Москва пыталась несколько месяцев решить вопрос с визой журналисту в Париже

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предлагала Франции различные варианты для решения вопроса невыдачи визы корреспонденту, однако усилия остались безрезультатными, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия в течение нескольких месяцев предлагала Франции различные варианты урегулирования ситуации, связанной с отказом выдать визу российскому корреспонденту, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что, несмотря на предложенные варианты, Франция отказалась выдать визу, хотя на каком-то этапе они даже готовы были рассмотреть предложения.

    Однако, по словам дипломата, Париж предпочел отказаться, объяснив это решение с позиции «нарушения прав» корреспондента Le Monde.

    Она также подчеркнула, что Франция знала о возможной реакции России на отказ в выдаче визы. В своей речи Захарова акцентировала внимание на том, что французы преподнесли историю как трагедию, обвиняя Россию в нарушении прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова отреагировала на призыв МИД Франции пересмотреть отказ в аккредитации журналисту газеты Le Monde, предложив Франции выдать визу представителю «Комсомольской правды».

    В Кремле прокомментировали отказ Франции выдать визы корреспондентам «Известий», назвав это дискриминацией российских СМИ.

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    12 февраля 2025, 13:21 • Новости дня
    Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам

    Глава Минобороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам и попросил оружие

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Украины Рустем Умеров перед встречей в формате «Рамштайн» заявил о готовности Украины к переговорам с целью завершения конфликта и при этом сообщил о намерении просить европейских партнеров о стабильных и увеличенных поставках оружия.

    Умеров подчеркнул важность стабильно поступающих поставок военной помощи от союзников, а также значительное увеличение объемов получаемого вооружения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что успешные переговоры возможны только при условии сильной позиции Украины на поле боя. Для этого Киеву необходимо дальнейшее укрепление за счет европейских военных ресурсов.

    На встрече, по словам Умерова, будут обсуждаться вопросы увеличения объемов военной помощи, что станет возможным благодаря мощностям европейской оборонной промышленности.

    Также он подчеркнул, что стабильность и своевременность этих поставок являются ключевыми для украинской стороны в достижении поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 07:18 • Новости дня
    В Госдуме заявили о сокрытии Зеленским провала ВСУ и потерь в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Юрий Нестеренко обвинил Владимира Зеленского в сокрытии реального масштаба провала украинских войск и собственных потерь в Курской области.

    По его словам, Зеленский пытается представить этот провал как сильную переговорную позицию для своих западных партнеров, передает РИА «Новости».

    «Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями», – отметил Нестеренко.

    Депутат также подчеркнул, что Зеленский давно лишился легитимности в вопросах ведения переговоров и принятия решений.

    По мнению Нестеренко, украинское руководство отказывается признавать свои ошибки и продолжает искажать факты для международного сообщества.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    12 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России на 37% с 2018 года

    Tекст: Александра Юдина

    С 2018 года уровень бедности в России снизился на 37% и составил 8% в третьем квартале 2024 года, при этом в рамках нацпроекта «Семья» активно работают над уменьшением бедности среди многодетных семей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, уровень бедности в России снизился на 37% по сравнению с 2018 годом, достигнув 8% к третьему кварталу 2024 года, передает ТАСС.

    Голикова отметила, что благодаря принятым мерам бедность в стране поступательно снижается. В рамках нацпроекта «Семья» ставится задача еще большего сокращения уровня бедности, особенно среди многодетных семей.

    По словам Голиковой, в нацпроекте «Демография» почти 1 млн россиян прошли бесплатное обучение, среди них 260 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста.

    Вице-премьер подчеркнула, что компании активно реализуют программы, направленные на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей, включая меры поддержки работников с семейными обязанностями и создание благоприятных условий на территориях присутствия организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России достиг рекордного минимума среди стран G20 в 2024 году, а в Канаде, наоборот, наблюдался наибольший рост безработицы.

    Напомним, Россия усилила внутреннее производство, достигнув уровня самодостаточности в продовольствии и сократив уровень бедности. Также сообщалось, что безработным в России разрешили подрабатывать без потери пособия, что позволяет им улучшить свое финансовое положение.

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