Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.13 комментариев
Прокуратура начала проверку после установки железного рыцаря на дне Байкала
Прокуратура организовала проверку по факту установки статуи железного рыцаря на дне Байкала
Начата проверка по факту установки частным дайвинг-центром железного рыцаря в 40 метрах от берега Байкала в Листвянке, сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Дайвинг-центр в поселке Листвянка разместил на расстоянии 40 метров от берега железного рыцаря со щитом и корабельным колоколом. Хотя статуя предназначена для привлечения дайверов, она вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях, где пользователи выразили как восхищение, так и критику такой инициативы, передает РИА «Новости».
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту размещении на дне Байкала арт-объекта «Рыцарь Байкала»и направила соответствующие поручения в Росприроднадзор, Росрыболовство и администрацию Листвянского муниципального образования для рассмотрения ситуации и принятия необходимых мер в соответствии с их компетенцией.
Рыцаря в доспехах на дне Байкала обнаружил фридайвер Марк Кисурин, он разместил видео в соцсетях, пишет «Комсомольская правда».
Дайверы часто празднуют приближение Нового года, поводив хоровод вокруг елки, установленной в озере Байкал.
Между тем ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд» МЧС России сообщил, что в этом году лед на озере Байкал практически отсутствует, даже в северной части, из-за аномально теплой зимы.