Байкал не смог замерзнуть из-за аномальной зимы

МЧС: Лед на озере Байкале не образуется из-за аномально теплой зимы

Tекст: Вера Басилая

По данным МЧС, в этом году лед на Байкале практически отсутствует. В северной и южной частях озера лед наблюдается лишь местами. В некоторых бухтах и заливах лед есть, но он неустойчивый, и речи о полном его становлении пока не идет, передает РИА «Новости».

«На севере лед наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное – вода», – говорится в сообщении ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Ранее синоптики прогнозировали, что температура в Москве в январе превысит норму на пять градусов, что говорит об аномально теплой зиме и предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.