Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Байкал не смог замерзнуть из-за аномальной зимы
МЧС: Лед на озере Байкале не образуется из-за аномально теплой зимы
В этом году лед на озере Байкал практически отсутствует, даже в северной части, из-за аномально теплой зимы, сообщил ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.
По данным МЧС, в этом году лед на Байкале практически отсутствует. В северной и южной частях озера лед наблюдается лишь местами. В некоторых бухтах и заливах лед есть, но он неустойчивый, и речи о полном его становлении пока не идет, передает РИА «Новости».
«На севере лед наблюдается на удалении 5-7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное – вода», – говорится в сообщении ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.
Ранее синоптики прогнозировали, что температура в Москве в январе превысит норму на пять градусов, что говорит об аномально теплой зиме и предвещает раннюю весну и быстрое таяние снежного покрова.