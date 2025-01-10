Синоптики: В Москве настоящей зимы уже не будет

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в этом году на столицу не обрушится настоящая зима, передает ТАСС.

По его словам, аномальное тепло, наблюдаемое на большей части России, приводит к значительному отклонению температур от нормы. В Москве первая декада января оказалась почти на пять градусов теплее нормы, и сейчас погода напоминает весеннюю.

Тишковец подчеркнул, что даже с учетом ожидаемых небольших снегопадов и кратковременных похолоданий на следующей неделе, снежный покров будет уменьшаться. Некоторые регионы России практически полностью лишатся значимых снежных сугробов. Он также отметил, что предстоящая весна может прийти раньше обычного – и уже в апреле ожидается полный сход снега в Москве.

По словам Тишковца, среднемесячная температура воздуха в марте будет на четыре градуса выше нормы.

Апрель, по прогнозам, также будет теплее многолетних значений.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается потепление до плюс четырех градусов с усилением ветра до 17 м/с, сопровождающееся дождем с мокрым снегом, что может привести к сильной гололедице и налипанию снега на провода и деревья.

В 2024 году Москва пережила самый теплый год в истории, с рекордной средней температурой 8,2 градуса.