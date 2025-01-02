Москвичам пообещали дождь с мокрым снегом и сильный ветер

Стало известно о прогнозе погоды в Москве в четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в четверг температура в Москве будет варьироваться от плюс 2 до плюс 4 градусов. Воздушные массы с юга принесут с собой сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Ожидаются небольшие и умеренные осадки, включая мокрый снег и дождь.

По словам Вильфанда, такие высокие температуры будут наблюдаться только в течение одного дня. Он также отметил снижение давления и предупредил о возможной гололедице. В столице может произойти налипание снега на провода и деревья, что создает дополнительные риски.

Что касается снежного покрова, прирост снега за 31 декабря на метеостанции Балчуг составляет 6 см, а его общая высота – 10 см. На ВДНХ эти показатели составляют 5 см и 11 см соответственно, а в МГУ – 4 см и 15 см. Вильфанд охарактеризовал ситуацию как «вполне симпатичную» и рекомендовал водителям и пешеходам быть осторожными из-за возможной гололедицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь, ожидается облачность и небольшой снег. Москва пережила самый теплый год за 245 лет наблюдений. Слабая магнитная буря началась на Земле в первые дни нового года.