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    Что будет с курсом рубля в 2025 году
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента
    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу
    Депутат Рады: БПЛА упал у офиса Зеленского из-за ПВО
    NYT: Взятие Курахово открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    12 комментариев
    2 января 2025, 09:44 • Новости дня

    Москвичам пообещали дождь с мокрым снегом и сильный ветер

    Стало известно о прогнозе погоды в Москве в четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов с усилением ветра до 17 м/с, сопровождающееся дождем с мокрым снегом, что может привести к сильной гололедице и налипанию снега на провода и деревья.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в четверг температура в Москве будет варьироваться от плюс 2 до плюс 4 градусов. Воздушные массы с юга принесут с собой сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Ожидаются небольшие и умеренные осадки, включая мокрый снег и дождь.

    По словам Вильфанда, такие высокие температуры будут наблюдаться только в течение одного дня. Он также отметил снижение давления и предупредил о возможной гололедице. В столице может произойти налипание снега на провода и деревья, что создает дополнительные риски.

    Что касается снежного покрова, прирост снега за 31 декабря на метеостанции Балчуг составляет 6 см, а его общая высота – 10 см. На ВДНХ эти показатели составляют 5 см и 11 см соответственно, а в МГУ – 4 см и 15 см. Вильфанд охарактеризовал ситуацию как «вполне симпатичную» и рекомендовал водителям и пешеходам быть осторожными из-за возможной гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь, ожидается облачность и небольшой снег. Москва пережила самый теплый год за 245 лет наблюдений. Слабая магнитная буря началась на Земле в первые дни нового года.

    1 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение транзита газа через Украину стало шоком и ударом для стран Евросоюза, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

    Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой.

    «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    1 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу

    Сальдо сообщил о бегстве украинцев в Россию через Европу из-за ограничений Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что большинство украинцев вынуждены бежать в Россию через европейские страны, поскольку украинские власти напрямую не разрешают пересекать границу.

    Большинство украинцев, стремящихся покинуть страну и попасть в Россию, вынуждены делать это транзитом через страны Европы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости». По словам Сальдо, киевский режим ограничивает возможность выезда простых граждан непосредственно в Россию, что вынуждает их искать обходные пути.

    «Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», – сказал он.

    Ранее Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, но город Херсон и часть правобережной территории остаются под контролем украинских войск.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

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    1 января 2025, 13:59 • Новости дня
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрийский регулирующий орган E-Control заявил, что газоснабжение австрийских потребителей остается надежным, несмотря на завершение транзита российского газа через Украину.

    «Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

    Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

    Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

    Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.

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    1 января 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне статуи с флагом США

    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время новогоднего обращения стоял перед монументом «Родина-мать», который был подсвечен цветами американского и других западных флагов.

    Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу выбрал для выступления символичное место – монумент «Родина-мать» в Киеве, который был освещен в цвета американского флага, передает РИА «Новости». В ходе речи украинский лидер подчеркнул важность поддержки США для Украины и выразил надежду на ее продолжение в будущем.

    Кроме того, монумент был подсвечен флагами других западных стран.

    Ранее пользователи Сети обратили внимание, что украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан».

    Коментарии (23)
    1 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия ВПК Украины и месту сборки безэкипажных катеров (БЭК), сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь американских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 66 беспилотников.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малых Проходов, Симиновки и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих и 152-мм орудие Д-20.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и нацгвардии рядом с Двуречной, Ивановкой, Ковшаровкой Харьковской области, Торским и Тернами Донецкой народной республики (ДНР). Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.

    Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артустановки: французская 155-мм Caesar и 122-мм «Гвоздика», а также американские 105-мм орудия М119 и британское L119. Уничтожены станция РЭБ «Нота» и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ у Часова Яра, Дальнего и Курахово ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника.

    ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Отметим, что по данным Минобороны, украинские войска в 2024 году потеряли около 593410 военнослужащих.

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия закончила год волной успешных наступлений.

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    1 января 2025, 15:49 • Новости дня
    Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Молдавская ГРЭС в Приднестровье с первого января 2025 года сменила топливо, перейдя с газа на уголь, сообщил «Первый приднестровский», передает ТАСС. Запасов угля, по информации телеканала, достаточно для обеспечения электроэнергией жителей Приднестровья в течение 50-52 дней.

    Телеканал уточнил, что контракт МГРЭС с Молдавией закончился, и из-за нехватки газа станция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну. Сообщается, что причиной сложившейся ситуации стали неурегулированные долговые споры молдавских властей с «Газпромом» и отсутствие соглашений о поставках газа по другим маршрутам.

    Ранее энергетики в Приднестровье отключили централизованное отопление в связи с прекращением подачи газа из России, что затронуло жилые дома и все учреждения, кроме лечебных заведений.

    Напомним, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов.

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    1 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Молдавия в первый день после отключения газа покрыла потребности в электроэнергии

    Молдавия в первый день после отключения газа смогли покрыть потребности в электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Молдавии отчиталось, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

    Правительству Молдавии удалось обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после того, как «Газпром» прекратил поставки газа, сообщает ТАСС. В отчете антикризисного штаба при кабинете министров указано, что потребности в электроэнергии 30 и 31 декабря 2024 года были полностью удовлетворены, без необходимости задействования аварийных договоров. Также на 1 января 2025 года энергоснабжение было полностью обеспечено.

    Ранее «Газпром» уведомил молдавскую компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок с 1 января 2025 года из-за нарушения контракта и отказа урегулировать задолженность. В связи с этим Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла на уголь. Ранее эта ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей страны.

    В связи с кризисной ситуацией власти Молдавии и Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения. В Приднестровье с января 2025 года планируется отключить централизованное отопление и горячую воду, а также перевести Молдавскую ГРЭС на уголь, чтобы снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Для покрытия потребностей Молдавии в электроэнергии страна будет вынуждена закупать ее в Румынии, где стоимость значительно выше. Газовые поставки в Молдавию будут осуществляться из альтернативных источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    В тот же день в 8.00 мск данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Между тем в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России.

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    1 января 2025, 11:45 • Новости дня
    В Сети усомнились в подлинности видео с украинской ракетой «Сапсан»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи соцсетей заметили схожесть видеообращения главы киевского режима Владимира Зеленского, где он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», с записью пуска южнокорейских ракет.

    Видеообращение Зеленского, в котором он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», вызвало обсуждение в соцсетях, пишет украинское издание «Страна». Пользователи заметили, что кадры из этого видео совпадают с роликом, опубликованным шесть лет назад в южнокорейских военных пабликах.

    На первом стоп-кадре видео, показанного Зеленским, ракетная установка визуально практически идентична южнокорейской. В оригинальном видео, как утверждают пользователи, запечатлены запуски ракет Hyunmoo и ATACMS вооруженными силами Республики Корея.

    В ноябре ВС России поразили место проведения испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» ВСУ и цех производства компонентов ракет «Сапсан».

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    1 января 2025, 16:41 • Новости дня
    Американцы восприняли как знамение попадание молнии в Капитолий

    Молнии попали в Капитолий и монумент Вашингтону в новогоднюю ночь, что жители США восприняли как знак возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета The Tribune.

    В новогоднюю ночь молнии поразили Капитолий, монумент Вашингтону и Эмпайр-стейт-билдинг, пишет The Tribune, передает РЕН ТВ. Некоторые американцы восприняли это как знамение в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

    Один пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил: «Это будет библейским событием», добавив изображение, символизирующее приход Трампа к власти. Другие пользователи выразили мнение, что этот удар молнии может быть знаком для Джо Байдена уйти в отставку в пользу Трампа. Подобные обсуждения укрепляют напряженность, связанную с предстоящей президентской гонкой 2024 года.

    Однако многие жители США напоминают, что молнии часто бьют в высокие здания, такие как Капитолий, монумент Вашингтону и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Газета отмечает, что подобные теории усиливаются на фоне напряженности президентской гонки 2024 года.

    Ранее газета Financial Times признала Дональда Трампа человеком года, отметив его значительное возвращение в политику и влияние на мировую арену, что стало ярким событием для Республиканской партии США.

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    1 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Овечкин нецензурно по-русски высказался о победе над «Бостоном»

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин эмоционально высказался после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1.

    Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1 выразил свои эмоции в нецензурной форме, передает RT.

    Овечкин, обращаясь к болельщикам через видео, заявил: «Выиграли «Бостон». Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год». В его речи также прозвучали нецензурные выражения, отображающие радость от победы.

    Кроме того, Овечкин предложил всем 1 января «открыть баночку пива, выпить ее хорошенечко и похмелиться». Это заявление вызвало бурю эмоций среди поклонников хоккея в социальных сетях, подчеркнув харизматичность российского капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» после пропуска нескольких матчей из-за травмы сообщил официальный аккаунт команды.

    В первом же матче после возвращения он забил и помог своей команде победить «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2, кроме того он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

    Между тем бывший футболист сборной России Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о частых случаях алкоголизма среди хоккеистов в Советском Союзе, назвав этот спорт наиболее «пьяным» в те времена.

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    1 января 2025, 20:48 • Новости дня
    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия безосновательно приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

    Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

    Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

    Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

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    1 января 2025, 19:55 • Новости дня
    Депутат Рады: БПЛА упал у офиса Зеленского из-за ПВО

    Депутат Рады обвинила ПВО Украины в падении беспилотника рядом с офисом Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщает ТАСС.

    По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, причиной инцидента стало отсутствие эшелонированной системы противовоздушной обороны на Украине. Безуглая опубликовала фото поврежденного объекта и заявила, что БПЛА, известные как «Шахеды», обошли ПВО и почти попали в офис президента.

    Депутат отметила, что инцидент стал следствием системных проблем с военным управлением в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что из-за перенаправления личного состава из мобильных огневых групп в пехоту и уменьшения их количества, в Киеве и других городах до сих пор не построена эшелонированная система ПВО. По ее словам, ситуация доходит до абсурда, когда системы ПВО Patriot размещаются в противоположную сторону и не перемещаются.

    Марьяна Безуглая также указала на отсутствие внятных объяснений от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского касательно произошедшего.

    Ранее украинский Генштаб подтвердил информацию от The Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Это решение уже сказалось на функционировании частей ПВО. В боевые действия были включены специалисты, обученные работе с западными системами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

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