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Слабая магнитная буря началась на Земле
Слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле
Магнитная буря класса G1, которая оценивается как слабая, начала в первый день нового года.
Как сообщает Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, с вечера 31 декабря геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии, что вызвало полярные сияния в некоторых регионах России.
Утром в 7 часов 58 минут 1 января индекс Кр, который отражает уровень возмущений магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц. Это позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1.
По прогнозам, данная магнитная буря усиления не получит и останется в градации слабой. Ожидается, что она завершится не позднее полудня сегодняшнего дня. Михаил Леус отмечает, что магнитные бури такого класса редко вызывают значительные воздействия на технику или здоровье людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возможная магнитная буря может начаться 31 декабря и достигнуть пика к полудню, с ослаблением к вечеру и полным завершением утром 1 января.
На Солнце утром 29 декабря была зарегистрирована мощная вспышка класса X1.1, продолжавшаяся около получаса.