Ученые предупредили о возможной магнитной буре в новогоднюю ночь

Tекст: Ольга Иванова

Согласно данным, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на Земле может произойти сильная магнитная буря в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости». Прогнозируется, что слабая буря начнется в промежутке между 6.00 и 9.00 по московскому времени 31 декабря, после чего к полудню достигнет уровня G3, что соответствует сильной буре по научной классификации. Вечером 31 декабря буря начнет ослабевать, а к 9.00 утра 1 января магнитосфера Земли стабилизируется.

Вероятность наступления магнитной бури 31 декабря оценивается в 15%, а вероятность сильного шторма – в 25%. На 1 января вероятность возникновения слабой бури составляет 40%, а сильного шторма – 25%. Эти данные свидетельствуют о том, что хотя вероятность возникновения бурь не является высокой, подготовка к возможным эффектам остается важной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром 29 декабря была зарегистрирована мощная вспышка класса X1.1, продолжавшаяся около получаса и достигшая пика в 10.18 по московскому времени.

Напомним, 24 декабря на Солнце произошли пять вспышек класса М, первая из которых была зафиксирована ночью.

Мощная вспышка на Солнце класса M8.9, зарегистрированная 23 декабря в рентгеновском диапазоне, длилась 10 минут и была близка к классу Х.