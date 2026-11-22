Врачи рекомендовали освободить из СИЗО экс-главу разведки Германии из-за болезни

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщила газета «Die Welt» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ, дальнейшее содержание 80-летнего бывшего чиновника под стражей недопустимо, пишет ТАСС.

Из-за онкологического заболевания и последствий терапии иммунитет бывшего главы разведки критически ослаблен. Любая инфекция способна привести к сепсису, отказу органов или летальному исходу. Кроме того, постоянное пребывание в камере грозит пациенту атрофией мышц и тромбозом.

Врачи рекомендуют отпустить Ханнинга домой для амбулаторного лечения. Минимально допустимой альтернативой назван его перевод в тюремную больницу с круглосуточным наблюдением и возможностью экстренной госпитализации.

Жалоба адвокатов на арест находится на рассмотрении в Федеральном верховном суде ФРГ. Защита оспаривает наличие веских подозрений в шпионаже и риска побега.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии допустили досрочное освобождение бывшего руководителя разведки Августа Ханнинга из-за лейкемии.

Бывшего главу Федеральной разведывательной службы арестовали по подозрению в шпионской деятельности и госизмене.

Бывший разведчик обратился к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем.