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Железного рыцаря убрали со дна Байкала после проверки прокуратуры
Железного рыцаря извлекли из Байкала после критики в соцсетях и проверки
Железного рыцаря убрали со дна Байкала после резкой критики в соцсетях и вмешательства Байкальской прокуратуры, которая провела проверку размещения арт-объекта.
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщает, что железного рыцаря убрали со дна Байкала после критики, возникшей в социальных сетях, передает РИА «Новости». Арт-объект был установлен на дне озера дайвинг-центром и вызвал негативные отзывы пользователей социальных сетей, что привлекло внимание надзорного ведомства.
В заявлении прокуратуры говорится: «В связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта «Рыцарь Байкала». После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Листвянке, находящийся в 40 метрах от берега Байкала, подводный железный рыцарь был установлен частным дайвинг-центром.