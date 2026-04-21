Государству вернули незаконно проданные земли курорта в Карачаево-Черкесии

Суд постановил вернуть государству незаконно проданные земли «Архыза» в КЧР
Армавирский городской суд постановил вернуть в собственность государства незаконно приватизированные участки курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республики, сообщается в объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.
«Установлено, что бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель нарушили законодательство о противодействии коррупции, незаконно распорядившись государственной землей площадью 6 га в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что рыночная стоимость участков в предгорьях Большого Кавказского хребта составляет 1,1 млрд рублей. Эти территории относятся к федеральной собственности и не подлежат приватизации, передает ТАСС.
По данным суда, бывшие районные чиновники сначала передали земли муниципалитету, а затем оформили участки на своих родственников и знакомых. Впоследствии недвижимость продавалась по фиктивным сделкам номинальным владельцам по заниженным ценам. В настоящее время на этих территориях возведено 27 тыс. кв. м различных строений, включая два пятизвездочных отеля.
Суд признал факт коррупционного отчуждения государственных земель. В результате в собственность России обращены 25 земельных участков, восемь отелей, три жилых дома, 67 нежилых построек, шесть некапитальных строений и два объекта незавершенного строительства. Уголовное дело о превышении полномочий было возбуждено в октябре 2023 года после незаконной передачи более 30 участков местной жительнице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным изъятие имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии на 40 млрд рублей. Ранее суд взыскал в доход государства незаконно проданные земли бывшего главы Предгорного района Ставрополья. Прокуратура Краснодарского края добилась конфискации активов экс-главы Приморско-Ахтарского округа на 250 млн рублей.