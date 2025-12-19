Суд в Москве взыскал имущество экс-главы Предгорного района Ставрополья

Tекст: Катерина Туманова

«Прокуратура направила в Хамовнический районный суд города Москвы иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученных объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц, а также о взыскании компенсации стоимости земли, реализованной добросовестным приобретателям, на общую сумму 2,9 млрд рублей. Требования надзорного ведомства удовлетворены», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Прокуратура Ставропольского края указала на то, что с марта 2008 года по май 2013 года экс-чиновник организовал незаконную продажу муниципальных земель при содействии доверенных лиц. Один из участников мошенничества предоставил фиктивные документы о праве собственности на долю в земельном массиве СПК «Родник», что позволило выделить участки общей площадью 56,1 га.

Позднее вид разрешенного использования этих земель сменили на индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году участки были разделены на 518 частей, из которых некоторые были реализованы до момента возбуждения дела.

Исполнение судебного решения, предусматривающего обращение всего имущества в доход страны, контролируется прокуратурой.

