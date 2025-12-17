Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Суд передал государству имущество семьи экс-главы УВД Краснодара
Советский районный суд Краснодара принял решение о взыскании в доход государства многочисленных объектов недвижимости и корпоративных прав, принадлежавших семье бывшего начальника УВД города Александра Семенова.
Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение обратить имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова в доход государства, передает ТАСС. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что речь идет о земельных участках, жилых и нежилых помещениях, а также долях в уставном капитале различных организаций.
По данным суда, обращено в доход государства восемь земельных участков и доли в праве собственности еще на пять участков, девять жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых объектов. Кроме того, государству перешли 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на имя Семенова и его доверенного лица.
В заявлении суда подчеркивается: «Рассмотрев материалы гражданского дела, исследовав представленные доказательства, суд обратил в доход государства принадлежащее ответчикам имущество».
Все перечисленное имущество в настоящий момент находится под арестом и на него наложен запрет на любые сделки. Причиной гражданского спора стало выявление фактов нарушения Семеновыми антикоррупционного законодательства в период прохождения службы в органах внутренних дел Краснодарского края.
